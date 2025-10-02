Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación en la plaza de los Bandos a favor de Palestina

Manifestación en la plaza de los Bandos a favor de Palestina

El acto está encuadrado dentro de la programación de la huelga estudiantil que se está dando en Salamanca durante la jornada

La Gaceta

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:40

Comenta

Una manifestación en la plaza de los Bandos a favor de Palestina ha sido uno de los principales actos enmarcados dentro de la jornada de huelga estudiantil convocada para este jueves 2 de octubre.

Los manifestantes se han dado cita en la plaza de los Bandos con algunas banderas de Palestina y han coreado proclamas contra Israel y a favor del pueblo palestino.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La puja mínima por un mítico y céntrico hotel de Salamanca con 58 años de historia: 2,8 M&euro;
  2. 2 Atrapada una persona en el interior de su coche tras volcar en la SA-102, a la altura de Sorihuela
  3. 3 ¡Aquí no queremos motos, a tomar por c***!»: la bronca que llevó al banquillo a dos vecinos de Alba de Tormes
  4. 4 Un choque entre dos camiones obliga a cortar la N-620 a la altura de Robliza de Cojos
  5. 5 «El precio del vacuno para el ganadero está bien pero luego no es como parece»
  6. 6 El Hospital incorpora un refuerzo de prestigio para el reto del trasplante cardiaco
  7. 7 Estos son los diez domingos y festivos de apertura comercial en Salamanca en 2026
  8. 8 El Salamanca UDS ya conoce su sanción por los incidentes ocurridos en el partido contra la UD Ourense
  9. 9 Problemas para acceder a varios colegios de Salamanca por tener pegamento en las cerraduras
  10. 10 Llamativo incendio en Béjar a primera hora en una zona de difícil acceso

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Manifestación en la plaza de los Bandos a favor de Palestina