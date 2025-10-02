Manifestación en la plaza de los Bandos a favor de Palestina El acto está encuadrado dentro de la programación de la huelga estudiantil que se está dando en Salamanca durante la jornada

Una manifestación en la plaza de los Bandos a favor de Palestina ha sido uno de los principales actos enmarcados dentro de la jornada de huelga estudiantil convocada para este jueves 2 de octubre.

Los manifestantes se han dado cita en la plaza de los Bandos con algunas banderas de Palestina y han coreado proclamas contra Israel y a favor del pueblo palestino.

