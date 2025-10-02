El verano deja en Salamanca un aumento de las listas del paro de casi 450 personas

Carlos Rincón Jueves, 2 de octubre 2025, 09:29 Comenta Compartir

El fin del verano vuelve a dejar un aumento del número de parados de Salamanca. Septiembre se ha cerrado en la provincia con 15.954 desempleados en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Son 217 más que en agosto, lo que implica un aumento del 1,38 %, la segunda mayor subida de toda Castilla y León tan solo por detrás de Ávila. No obstante, la cifra continúa siendo inferior a la registrada un año antes, cuando se contabilizaron 17.069, 1.115 menos (6,53 %). En los últimos tres meses, se han sumado a los demandantes de empleo 442 salmantinos.

