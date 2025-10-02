Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un camarero atendiendo las mesas de una terraza. ARCHIVO

El verano deja en Salamanca un aumento de las listas del paro de casi 450 personas

Septiembre concluye con 15.954 desempleados y un mínimo descenso de los trabajadores

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:29

El fin del verano vuelve a dejar un aumento del número de parados de Salamanca. Septiembre se ha cerrado en la provincia con 15.954 desempleados en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Son 217 más que en agosto, lo que implica un aumento del 1,38 %, la segunda mayor subida de toda Castilla y León tan solo por detrás de Ávila. No obstante, la cifra continúa siendo inferior a la registrada un año antes, cuando se contabilizaron 17.069, 1.115 menos (6,53 %). En los últimos tres meses, se han sumado a los demandantes de empleo 442 salmantinos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un choque entre dos camiones obliga a cortar la N-620 a la altura de Robliza de Cojos
  2. 2 Atrapada una persona en el interior de su coche tras volcar en la SA-102, a la altura de Sorihuela
  3. 3 El Hospital incorpora un refuerzo de prestigio para el reto del trasplante cardiaco
  4. 4 ¡Aquí no queremos motos, a tomar por c***!»: la bronca que llevó al banquillo a dos vecinos de Alba de Tormes
  5. 5 Fallece a los 89 años Luciano Salvador Ullán, exmagistrado decano y figura clave en la Justicia salmantina
  6. 6 «El precio del vacuno para el ganadero está bien pero luego no es como parece»
  7. 7 La puja mínima por un mítico y céntrico hotel de Salamanca con 58 años de historia: 2,8 M&euro;
  8. 8 Estos son los diez domingos y festivos de apertura comercial en Salamanca en 2026
  9. 9 El Salamanca UDS ya conoce su sanción por los incidentes ocurridos en el partido contra la UD Ourense
  10. 10 Mañueco reconoce «el esfuerzo y sacrificio» de los mayores matriculados en la Universidad de la Experiencia de Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El verano deja en Salamanca un aumento de las listas del paro de casi 450 personas

El verano deja en Salamanca un aumento de las listas del paro de casi 450 personas