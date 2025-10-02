Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Acceso al colegio Juan Jaén. FOTOS:LAYA

Problemas para acceder a varios colegios de Salamanca por tener pegamento en las cerraduras

Varios centros educativos se han encontrado con estos problemas, así como la biblioteca Torrente Ballester, donde han tenido que ir los bomberos

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:26

Varios colegios de la capital salmantina han tenido problemas esta mañana para acceder a las clases debido a que había pegamentos en las cerraduras. Algunos de los centros afectados son el Villar y Macías, donde el director tuvo que romper la cerradura, el Beatriz Galindo, Santa Teresa, Filiberto Villalobos, el Juan Jaén y el José Herrero.

En la biblioteca Torrente Ballester también se ha dado esta incidencia y es que los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca han tenido que desplazarse para abrir la cerradura que también se encontraba bloqueada de forma deliberada.

Imagen principal - Problemas para acceder a varios colegios de Salamanca por tener pegamento en las cerraduras
Imagen secundaria 1 - Problemas para acceder a varios colegios de Salamanca por tener pegamento en las cerraduras
Imagen secundaria 2 - Problemas para acceder a varios colegios de Salamanca por tener pegamento en las cerraduras

Este tipo de actos vandálicos podrían estar relacionados con la huelga de estudiantes prevista para este jueves en apoyo a Palestina. El Sindicato de Estudiantes convoca a la huelga general para los estudiantes de ESO, Bachillerato, FP y también de los centros universitarios.

