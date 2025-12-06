Salamanca reparte 5.000 cajas de bombones para impulsar las compras en el comercio local estas Navidades

Se puede canjear con el ticket de la compra dentro de la campaña SALdeCompras, en la caseta instalada en la Plaza de la Libertad ·

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha una nueva campaña dentro del programa municipal «Sal de Compras» para impulsar las compras en el comercio local durante la Navidad, para ello ofrece como incentivo 5.000 cajas de bombones que se entregarán a los clientes que realicen compras en cualquiera de los más de 300 establecimientos adheridos a la iniciativa para promocionar las compras en los negocios locales.

El delegado de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud, Pedro Martínez, responsable del programa, ha explicado que el objetivo es que los salmantinos «piensen en el comercio local como primera opción», recordando que desde la puesta en marcha de esta iniciativa en octubre de 2023 se han registrado más de 26 millones de euros en ventas, una cifra que demuestra la eficacia del plan para dinamizar el pequeño comercio de la ciudad.

El delegado ha señalado que, «el objetivo es seguir adaptándonos a las demandas de los comerciantes y hacerlo más dinámico, más accesible a todos ellos y también pensar en los salmantinos y como premiarlos a la hora de comprar en el comercio de proximidad frente al comercio de otras entidades o plataformas comerciales».

Los ciudadanos que hayan efectuado alguna compra desde el pasado 27 de noviembre, coincidiendo con el encendido de la iluminación navideña, pueden acudir a la caseta de SALdeCompras instalada en la Plaza de la Libertad para recoger su caja de bombones, una por persona y hasta agotar existencias. Para canjearla, basta con mostrar la compra registrada en la aplicación del programa o presentar el ticket físico si la adquisición se ha realizado el mismo día.

La entrega de las cajas ha empezado este viernes 5, y continuará los días 6, 7, 12, 13 y 14 de diciembre, en horario de 10:00 a 14:00 por la mañana y de 17:00 a 20:00 por la tarde. Desde la organización señalan que la acogida está siendo muy positiva y que la afluencia de visitantes ha sido especialmente elevada en las primeras jornadas, confiando en que la iniciativa continúe atrayendo a más vecinos para apoyar al comercio de proximidad en estas fechas navideñas. «De momento vamos muy bien, ayer fue un día muy importante de afluencia y esperamos que siga así hoy y mañana», ha finalizado Pedro Martínez.

