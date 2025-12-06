Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La Guardia Civil investiga los últimos robos.

La Guardia Civil investiga otro robo en la provincia: ahora en Pedrosillo de los Aires, en pleno casco urbano

Zorita de la Frontera registró al menos otros dos asaltos hace apenas una semana

M. C.

SALAMANCA

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:44

La oleada de robos en viviendas de la provincia suma un nuevo episodio. La Guardia Civil investiga la denuncia presentada este viernes por una mujer que asegura que su segunda residencia, situada en pleno casco urbano de Pedrosillo de los Aires, en la calle Sol, fue asaltadaa. La propietaria ha echado en falta una televisión y varias botellas, aunque no descarta que los autores se hayan llevado más efectos.

El suceso llega apenas una semana después de que este diario informara de otros dos robos en la localidad de Zorita de la Frontera, donde desconocidos entraron de madrugada en dos viviendas de la calle Larga y sustrajeron objetos como un robot de cocina y un televisor. En todos los casos se trata de casas en las que no había nadie pernoctando.

Agentes del Instituto Armado ya han inspeccionado la vivienda afectada en Pedrosillo y trabajan para determinar si existe relación entre este nuevo asalto y los registrados recientemente en otras localidades de la provincia. La investigación continúa abierta.

