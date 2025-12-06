Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La Policía Local en un control en una imagen de archivo. LAYA

La conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas protagoniza la madrugada en Salamanca

Además, la Policía Local ha tenido que intervenir en un local que no respetaba la hora de cierre y permitía fumar en el interior

J. F. R.

Salamanca

Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:22

La madrugada de este sábada ha sido movida para la Policía local de Salamanca, que ha tenido que intervenir en varios sucesos en distintos puntos de la ciudad, relacionados principalmente con el consumo de alcohol, drogas, tal y como informan fuentes municipales.

A la 01:05 horas, en el Paseo de Canalejas, a la altura del número 60, una conductora fue detectada en un control preventivo con una tasa de alcohol superior a 0,60 mg/L, instruyéndose en ese momento diligencias penales al Juzgado de Instrucción de Guardia.

Dos minutos después, en el mismo punto, otro conductor dio positivo en THC en un nuevo control preventivo. Los agentes tramitaron las correspondientes denuncias administrativas.

A las 04:18 horas, en la calle Jesús de Arambarri, a la altura del número 202, se levantaron actas de denuncia a un bar por incumplimiento del horario de cierre y por permitir fumar tabaco en el interior.

A las 05:04 horas, en la plaza de Santa Eulalia, un patinete fue interceptado circulando por zona peatonal. Su conductor dio positivo en la prueba de drogas, por lo que se formularon denuncias administrativas.

Por último, a las 05:39 horas, en la calle Crespo Rascón, número 39, el conductor de otro patinete dio positivo en la prueba de alcoholemia.

