Imagen de archivo de un quirófano del Hospital de Salamanca.

Previsión de quirófanos 'parados' en el Hospital por la huelga médica de este viernes

Durante el paro de junio apenas funcionaron 3 de las 25 salas de cirugías del Complejo Asistencial de Salamanca

Javier Hernández

Javier Hernández

Salamanca

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:51

Los médicos salmantinos prevén que la huelga convocada para este viernes en todo el país —contra el Estatuto Marco impulsado por la ministra Mónica García— tendrá un impacto especialmente significativo en el área quirúrgica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Como ya ocurrió en junio, algunas citas de consultas externas y pruebas diagnósticas programadas para este 3 de octubre no se llevarán a cabo porque el especialista en cuestón haya decidido secundar la huelga. Sin embargo, no resulta factible avisar con antelación a los pacientes, ya que «ni el Hospital sabe qué médicos harán huelga, ni los propios médicos tienen por qué decidirlo previamente». En este sentido, desde CESM Salamanca critican que «la gerencia de un hospital de Castilla y León ha estado llamando a pacientes para pedirles que no acudan el viernes, y eso no es correcto».

Durante la huelga de junio, los datos oficiales reflejaron un seguimiento de apenas el 20% en Salamanca. No obstante, el impacto en los quirófanos fue notable. «Discutir datos es perder el tiempo. Lo que está claro es que de los 25 quirófanos que tiene el Hospital de Salamanca, solo funcionaron tres», recordó Ángel Bajo al valorar entonces el alcance de la protesta.

Los servicios mínimos establecidos para este paro son los mismos que en junio: el personal equivalente al de las guardias en días festivos, junto con aquellos servicios considerados esenciales, que no tienen permiso para sumarse a la huelga (Oncología, UCI, Radiología, Diálisis, Hospital de Día, Farmacia Hospitalaria, entre otros).

Tampoco computan como huelguistas quienes hubieran realizado guardia el día anterior —pues tienen derecho al descanso— ni aquellos que tenían día libre asignado o están adscritos a la Universidad. En todos esos casos, no trabajan, pero tampoco se contabilizan como participantes en la huelga.

En otras comunidades se han fijado servicios mínimos específicos para los médicos internos residentes (MIR). En Castilla y León, en cambio, están exentos, por lo que todos los residentes «pueden decidir ir a la huelga, estén o no de guardia», señala Bajo, que habla de una creciente sensación de malestar contra la ministra Mónica García.

El Sindicato Médico CESM de Salamanca ha convocado a médicos de la provincia, MIR, personal de urgencias y estudiantes de Medicina a concentrarse este viernes, a partir de las 12:00 horas, frente a las puertas de hospitales y centros de salud. Durante las protestas se leerá un manifiesto reivindicativo con los principales motivos de la movilización.

Los facultativos reclaman una reclasificación profesional que reconozca su nivel de formación, responsabilidad y penosidad, con mejoras retributivas y reconocimiento como profesión de riesgo. Exigen también condiciones laborales más justas: jornada de 35 horas semanales ajustada a la normativa europea, eliminación de la movilidad forzosa, retribución íntegra de las pagas extraordinarias y una regulación adecuada de las guardias.

Asimismo, piden un estatuto propio que garantice un marco de negociación específico para la profesión, mejoras para los médicos en formación (MIR), medidas de conciliación familiar, protección frente a la violencia y compensaciones completas en situaciones de enfermedad o cuidado personal.

