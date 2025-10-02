El Ayuntamiento congela los principales impuestos municipales por duodécimo año consecutivo
La medida se toma pese a la subida del IPC del 27,4% en este periodo
Salamanca
Jueves, 2 de octubre 2025, 11:43
El Ayuntamiento de Salamanca ha decidido congelar los principales impuestos municipales por duodécimo año consecutivo pese a la subida del IPC del 27,4 % en este periodo.
Además se han decidido mantener las bonificaciones para mantener la senda de moderación fiscal y compromiso con las empresas.
El autobús urbano se actualizará con el 2,7% pero seguirá entre las tarifas mas economicas de España.
Las basuras volveran a subir como consecuencia del cumplimiento de la ley. Será entre 1,14 y 1,35 euros al mes para el 80% de los contribuyentes.
