El Ayuntamiento congela los principales impuestos municipales por duodécimo año consecutivo

La medida se toma pese a la subida del IPC del 27,4% en este periodo

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:43

El Ayuntamiento de Salamanca ha decidido congelar los principales impuestos municipales por duodécimo año consecutivo pese a la subida del IPC del 27,4 % en este periodo.

Además se han decidido mantener las bonificaciones para mantener la senda de moderación fiscal y compromiso con las empresas.

El autobús urbano se actualizará con el 2,7% pero seguirá entre las tarifas mas economicas de España.

Las basuras volveran a subir como consecuencia del cumplimiento de la ley. Será entre 1,14 y 1,35 euros al mes para el 80% de los contribuyentes.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

