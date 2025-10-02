La Guardia Civil 'caza' a un conductor en Arapiles con 290 gramos de hachís Ha sido detenido por un supuesto delito contra la salud pública

La Guardia Civil de Salamanca, agentes de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana) de la Comandancia de Salamanca, han 'cazado' a un conductor con 290 gramos de hachís, en el término municipal de Arapiles.

Esta actuación se llevó a cabo dentro de los servicios establecidos por la Guardia Civil de Salamanca para la prevención de hechos delictivos, en especial el tráfico de sustancias estupefacientes. Los agentes identificaron al conductor de un vehículo el cual portaba los casi 300 gramos de hachís, procediendo a su detención por un supuesto delito contra la salud pública.