Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 3 de octubre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:03

Nadal ensalza el deporte como herramienta de transformación social en su doctorado honoris causa: «Este día siempre lo llevaré conmigo»

El discurso del extenista ha estado cargado de emoción

Nadal: «La ceremonia ha sido muy emotiva en un lugar donde se respira historia»

La leyenda del deporte español ha agradecido el cariño que ha recibido en la capital salmantina

El acto de investidura 'honoris causa' de Rafa Nadal, en imágenes

Una galería con la que vivir un día histórico para la Universidad y Salamanca

Salamanca logra más de 9 M€ de fondos europeos para el proyecto para la reforma urbana de Garrido, Salesas, Estación y Chinchibarra

La iniciativa supondrá una inversión de 15,2 millones de la que el 60 % la aportará el Fondo Europeo para el Desarrollo Regional

Una interna de la cárcel de Topas manda al hospital a un funcionario por un fuerte puñetazo en la nariz

«No es un hecho aislado», denuncia CSIF

CESM cifra en un 90% el seguimiento de la huelga de médicos en el Hospital

El presidente del sindicato mayoritario, Ángel Bajo, afirma que los datos son «mayores» que en la convocatoria de junio, mientras que la Consejería de Sanidad rebaja al 28,39 el apoyo de los facultativos a la jornada de paro ·

Una joven queda inconsciente tras caerse de un patinete en Carbajosa de la Sagrada

El accidente se ha producido en la vía de servicio de la autovía A-50, en sentido salida de Salamanca, a la altura de la antigua azucarera

Nava de Sotrobal se queda con un sólo edil del PP que es el alcalde del municipio

El portavoz del PSOE, Félix González Corral pide la representación de la mancomunidad

«La patata de calidad se carga, pero la otra no se quiere»

Desastrosa campaña con el 60 % de la cosecha aún en la tierra, un precio que no cubre costes y dificultades con los contratos

«El Lute», Alfonso XIII o Picasso, protagonistas de la exposición homenaje a la Guardia Civil de Salamanca

La muestra, que reúne casi 80 fotografías de colecciones públicas y privadas, puede verse hasta el 26 de octubre en el Casino de Salamanca

Sinestesia Visual: interpretaciones fotográficas a partir de canciones

La Asociación de Vecinos de La Aldehuela de Salamanca ha presentado una exposición que conecta música e imagen a través de la creación fotográfica

Condenado a un año y nueve meses de prisión un comercial de calefacciones: manipuló albaranes y se quedó con 11.600 euros

Entre 2019 y 2022 falsificó documentos y ocultó el IVA para apropiarse del dinero. La condena incluye prisión, multa y la obligación de indemnizar a la empresa afectada

El escuela de idiomas en Béjar celebra su 25 aniversario con el objetivo de aumentar el alumnado

Estudiarán unos 80 alumnos este año en esa sede, que suma 3.000 matrículas en 25 años

Monleras adjudica las obras del futuro centro referencial de la artesanía

Este espacio formará parte de un proyecto europeo para la difusión turística y cultural

Vía libre para construir una de las gradas más demandadas en el fútbol salmantino

El ayuntamiento de Villamayor licita por 169.996,82 euros, IVA incluido, la construcción de un graderío de tres niveles

