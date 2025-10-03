Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de archivo de otro accidente de patinete.

Una joven queda inconsciente tras caerse de un patinete en Carbajosa de la Sagrada

El accidente se ha producido en la vía de servicio de la autovía A-50, en sentido salida de Salamanca, a la altura de la antigua azucarera

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Viernes, 3 de octubre 2025, 17:40

Una joven de unos 25 años ha resultado herida este viernes tras sufrir una caída mientras circulaba en patinete eléctrico por la vía de servicio de la autovía A-50, en sentido salida de Salamanca, a la altura de la antigua azucarera de Carbajosa de la Sagrada.

El accidente se ha producido en torno a las 17:09 horas, momento en que los servicios de Emergencia 112 de Castilla y León han recibido el aviso al quedar la mujer inconsciente tras la caída. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, así como un equipo de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una ambulancia para atender a la joven en el mismo punto del siniestro.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado de salud ni las circunstancias concretas en las que se ha producido el accidente.

