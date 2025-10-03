Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Esta casa en ruinas será el futuro centro de artesanía de Monleras D. S.

Monleras adjudica las obras del futuro centro referencial de la artesanía

Este espacio formará parte de un proyecto europeo para la difusión turística y cultural

D. Sánchez

Monleras

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:54

Comenta

El futuro centro de interpretación de la artesanía de Monleras ya tiene empresa encargada para las obras necesarias para hacer realidad este proyecto. El Consistorio ha adjudicado por 119.823 euros, IVA incluido, las labores para reconvertir una casa en estado de ruina en dicho espacio.

El inmueble, según la memoria del proyecto, tiene una parte de su superficie cubierta, con una estructura de madera en muy mal estado de conservación y una fachada de mampostería con huecos remarcados, así como muros interiores de carga de adobe y mampostería. El uso principal del edificio, una vez rehabilitado en su infraestructura, será el aula-taller de artesanías y contendrá, además, de un espacio previo que pueda servir de sala de exposiciones, los espacios complementarios destinados a almacenamiento, limpieza y baño, así como un parte de almacenamiento en planta superior.

Las obras tendrán un periodo de trabajos de seis meses y el coste de esta reconversión cuenta con una subvención europea que se enmarca en el proyecto Re-cordare, en el que Monleras, Morille, Villaseco de los Gamitos, Juzbado, Mogarraz y el municipio luso de Saldeia, trabajan de forma conjunta para potenciar el turismo entre todos ellos ofreciendo espacios únicos basados en la tradición de cada uno de ellos. La mayoría de los proyectos ya están en fase de licitación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor que arrolló mortalmente a Elena Rodríguez en Comuneros, condenado a un año de prisión y retirada del carné
  2. 2 Rafa Nadal ya está en Salamanca
  3. 3 La puja mínima por un mítico y céntrico hotel de Salamanca con 58 años de historia: 2,8 M&euro;
  4. 4 Investigado un vecino por colocar un cable y provocar lesiones en el cuello a un motorista en Anaya de Alba
  5. 5 Llamativo incendio en Béjar a primera hora en una zona de difícil acceso
  6. 6 Trasladada al Hospital tras ser atropellada en el paseo de Canalejas
  7. 7 Fuerte repercusión de la huelga de médicos en el Hospital
  8. 8 El privilegiado rincón salmantino que regala unas vistas de ensueño en cualquier momento del año
  9. 9 Una interna de la cárcel de Topas manda al hospital a un funcionario por un fuerte puñetazo en la nariz
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 2 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Monleras adjudica las obras del futuro centro referencial de la artesanía

Monleras adjudica las obras del futuro centro referencial de la artesanía