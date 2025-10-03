Monleras adjudica las obras del futuro centro referencial de la artesanía

D. Sánchez Monleras Viernes, 3 de octubre 2025, 15:54 Comenta Compartir

El futuro centro de interpretación de la artesanía de Monleras ya tiene empresa encargada para las obras necesarias para hacer realidad este proyecto. El Consistorio ha adjudicado por 119.823 euros, IVA incluido, las labores para reconvertir una casa en estado de ruina en dicho espacio.

El inmueble, según la memoria del proyecto, tiene una parte de su superficie cubierta, con una estructura de madera en muy mal estado de conservación y una fachada de mampostería con huecos remarcados, así como muros interiores de carga de adobe y mampostería. El uso principal del edificio, una vez rehabilitado en su infraestructura, será el aula-taller de artesanías y contendrá, además, de un espacio previo que pueda servir de sala de exposiciones, los espacios complementarios destinados a almacenamiento, limpieza y baño, así como un parte de almacenamiento en planta superior.

Las obras tendrán un periodo de trabajos de seis meses y el coste de esta reconversión cuenta con una subvención europea que se enmarca en el proyecto Re-cordare, en el que Monleras, Morille, Villaseco de los Gamitos, Juzbado, Mogarraz y el municipio luso de Saldeia, trabajan de forma conjunta para potenciar el turismo entre todos ellos ofreciendo espacios únicos basados en la tradición de cada uno de ellos. La mayoría de los proyectos ya están en fase de licitación.