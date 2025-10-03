Sinestesia Visual: interpretaciones fotográficas a partir de canciones La Asociación de Vecinos de La Aldehuela de Salamanca ha presentado una exposición que conecta música e imagen a través de la creación fotográfica

El grupo fotográfico de la Asociación de Vecinos de La Aldehuela de Salamanca (Fotografía Artística Salmantina: FARSA) ha presentado en la capital charra la exposición colectiva Sinestesia Visual, una propuesta que conecta música e imagen a través de la creación fotográfica.

La muestra ha sido inaugurada el viernes 3 de octubre, a las 11:00 h, en la Sala de Exposiciones del CMI Trujillo, en la Plaza de Trujillo (Salamanca), y permanecerá abierta durante todo el mes de octubre de 2025.

El proyecto parte de cinco canciones elegidas por los distintos subgrupos del colectivo, cada una interpretada desde la mirada fotográfica. Así, cada obra no es solo una imagen, sino una respuesta sensorial y conceptual a una pieza musical: una traducción visual de la emoción que provoca el sonido.

Más que ilustrar o rendir homenaje, la exposición propone transformar la experiencia auditiva en lenguaje visual. Los autores recurren a recursos como la exposición, el color, la textura, el movimiento o el encuadre para construir imágenes que evocan atmósferas capaces de despertar en el espectador la memoria auditiva y la emoción íntima.

La sinestesia es el fenómeno por el cual un es mulo en un sen do ac va percepciones en otro: oír colores, ver sonidos, sentir imágenes. Esa es la invitación de esta exposición: vivir la música a través de la fotografía.