Salamanca logra más de 9 M€ de fondos europeos para el proyecto para la reforma urbana de Garrido, Salesas, Estación y Chinchibarra La iniciativa supondrá una inversión de 15,2 millones de la que el 60 % la aportará el Fondo Europeo para el Desarrollo Regional

El Ayuntamiento de Salamanca ha logrado una nueva inyección de fondos europeos para la transformación urbana de la ciudad. En este caso, para mejorar los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Salesas y Estación. El Gobierno de Carlos García Carbayo podrá acometer el proyecto «CoNEcta Salamanca» para el que se prevé una inversión de 15,2 millones de euros. Nueve de ellos, el 60 % del presupuesto, lo aportará Europa. Será posible puesto que se encuentra entre los beneficiarios de la convocatoria de subvenciones convocada por la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y que está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El Consistorio contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por los fondos europeos FEDER.

'CoNEcta Salamanca' es una iniciativa alineada con el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana de Salamanca, que el pleno municipal aprobó en 2022, y que se centrará en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que aglutinan a 33.509 habitantes. La elección de estos barrios corresponde a que un requisito imprescindible para optar a estos fondos es aplicar el plan en una zona muy concreta de Salamanca, con unas características singulares que justifiquen una actuación integrada de desarrollo urbano desde los puntos de vista social, económico, ambiental y urbanístico. El ámbito de actuación cumple perfectamente con los criterios marcados en la convocatoria: alta densidad de población, con elevada presencia de personas mayores (la mitad de la población son mayores de 65 años) y con una significativa diversidad social; edificaciones antiguas con carencias de accesibilidad y un paisaje urbano con escasa vegetación; y una base económica muy tradicional, con problemas de relevo generacional.

A partir de esta situación, los retos prioritarios que se afrontarán son: la renaturalización de los espacios urbanos; la mejora de la eficiencia energética de diferentes espacios; el fomento de la integración social y la igualdad de oportunidades; el impulso del relevo generacional en los negocios; la reducción de la brecha digital; la lucha contra la vulnerabilidad social; y la mejora de la accesibilidad.

El proyecto 'CoNEcta Salamanca' se une de este modo al de 'Raíles verdes' que también está dotado con fondos europeos y a cuya convocatoria convocada por la Fundación Biodiversidad concurrió el Consistorio con un resultado favorable. Esta actuación cuenta con un presupuesto total de 2.873.276,64 euros de los que el 60 por ciento son aportados por los fondos europeos FEDER.

«CoNEcta Salamanca»

Cuatro espacios municipales de la zona de actuación (la biblioteca Torrente Ballester, el centro municipal El Charro, el centro de mayores Tierra Charra y el multiusos Sánchez Paraíso), se someterán a actuaciones de mejora de su eficiencia energética, así como de naturalización.

Si la EDUSI tuvo al centro de formación y emprendimiento Tormes + como uno de sus lugares de referencia, «CoNEcta Salamanca» contará con 'La estación 3.0', un espacio de innovación social que se levantará en la actual Casa de la Juventud de Garrido. Se incluyen también, según Carbayo, actuaciones de digitalización urbana para reducir la brecha digital y mejorar la integración de todos los colectivos. Entre ellas destaca la instalación de puntos de conexión wifi en los parques de Garrido, Salesas, Würzburg y Gozos y Sombras; la plaza de Barcelona; y el Archivo Municipal, la biblioteca Torrente, la Casa de la Juventud, el centro de mayores Tierra Charra, el centro El Charro y la escuela de música.