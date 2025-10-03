Nava de Sotrobal se queda con un sólo edil del PP que es el alcalde del municipio El portavoz del PSOE, Félix González Corral pide la representación de la mancomunidad

Jorge Holguera Illera Nava de Sotrobal Viernes, 3 de octubre 2025, 11:01

El PSOE refuerza su mayoría en el Ayuntamiento de Nava de Sotrobal tras la renuncia de uno de los dos concejales que entraron este jueves en sustitución de los ediles Populares que dimitieron dejando en solitario al alcalde del PP, José Antonio Sánchez, al frente del gobierno municipal.

En el pleno celebrado este jueves en primer lugar tomó posesión de su acta el edil Antonio Cabezas del PSOE.

Alonso Sánchez del PP renunció al momento y abandonó el pleno con lo que en su puesto debería entrar el socialista Daniel Sánchez que puede aceptar o no. Los ediles solicitaron que se agilice este trámite.

La composición actual es de tres ediles socialistas y el alcalde del PP.

Tras la celebración de un pleno con diversos puntos del orden del día, el portavoz del PSOE, Félix González Corral aprovechó el punto de Ruegos y Preguntas para cuestionar al alcalde si piensa seguir gobernando él sólo. «¿Qué piensas seguir funcionando el Ayuntamiento tú solo? Ahora mismo no hay tenientes de alcalde, ni concejales de nada, ni representante de la mancomunidad», dijo y a continuación le solicitó ser el representante del pueblo en la mancomunidad. El alcalde se mostró a favor y preguntó al resto de ediles que también dieron su visto bueno. Además el regidor le ofreció ser teniente de alcalde. No obstante, acordaron esperar a la toma de posesión del nuevo edil.