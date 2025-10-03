Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Participantes en el pleno celebrado este jueves. J.H.

Nava de Sotrobal se queda con un sólo edil del PP que es el alcalde del municipio

El portavoz del PSOE, Félix González Corral pide la representación de la mancomunidad

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Nava de Sotrobal

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:01

Comenta

El PSOE refuerza su mayoría en el Ayuntamiento de Nava de Sotrobal tras la renuncia de uno de los dos concejales que entraron este jueves en sustitución de los ediles Populares que dimitieron dejando en solitario al alcalde del PP, José Antonio Sánchez, al frente del gobierno municipal.

En el pleno celebrado este jueves en primer lugar tomó posesión de su acta el edil Antonio Cabezas del PSOE.

Alonso Sánchez del PP renunció al momento y abandonó el pleno con lo que en su puesto debería entrar el socialista Daniel Sánchez que puede aceptar o no. Los ediles solicitaron que se agilice este trámite.

La composición actual es de tres ediles socialistas y el alcalde del PP.

Tras la celebración de un pleno con diversos puntos del orden del día, el portavoz del PSOE, Félix González Corral aprovechó el punto de Ruegos y Preguntas para cuestionar al alcalde si piensa seguir gobernando él sólo. «¿Qué piensas seguir funcionando el Ayuntamiento tú solo? Ahora mismo no hay tenientes de alcalde, ni concejales de nada, ni representante de la mancomunidad», dijo y a continuación le solicitó ser el representante del pueblo en la mancomunidad. El alcalde se mostró a favor y preguntó al resto de ediles que también dieron su visto bueno. Además el regidor le ofreció ser teniente de alcalde. No obstante, acordaron esperar a la toma de posesión del nuevo edil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor que arrolló mortalmente a Elena Rodríguez en Comuneros, condenado a un año de prisión y retirada del carné
  2. 2 La puja mínima por un mítico y céntrico hotel de Salamanca con 58 años de historia: 2,8 M&euro;
  3. 3 Rafa Nadal ya está en Salamanca
  4. 4 Investigado un vecino por colocar un cable y provocar lesiones en el cuello a un motorista en Anaya de Alba
  5. 5 Llamativo incendio en Béjar a primera hora en una zona de difícil acceso
  6. 6 El Ayuntamiento congela los principales impuestos por duodécimo año consecutivo y suben basuras y autobús
  7. 7 Problemas para acceder a varios colegios de Salamanca por tener pegamento en las cerraduras
  8. 8 Manifestación en la plaza de los Bandos a favor de Palestina
  9. 9 El privilegiado rincón salmantino que regala unas vistas de ensueño en cualquier momento del año
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 2 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Nava de Sotrobal se queda con un sólo edil del PP que es el alcalde del municipio

Nava de Sotrobal se queda con un sólo edil del PP que es el alcalde del municipio