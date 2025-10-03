«El Lute», Alfonso XIII o Picasso, protagonistas de la exposición homenaje a la Guardia Civil de Salamanca La muestra, que reúne casi 80 fotografías de colecciones públicas y privadas, puede verse hasta el 26 de octubre en el Casino de Salamanca

José Ángel Montero Viernes, 3 de octubre 2025, 15:17 Comenta Compartir

Una fotografía de los guardias civiles de Horta de San Juan, en Tarragona, realizada por el artista Pablo Picasso en 1909; la mítica instantánea en la que se muestra la detención de Eleuterio Sánchez «El Lute» en Forfoleda y realizada en el puesto de Calzada de Valdunciel; varias imágenes de la visita del rey Alfonso XIII a Salamanca en 1922 son solo algunas de las casi ochenta fotografías que hasta el próximo 26 de octubre se presentan en el Casino de Salamanca en el marco de la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.

«Guardias Civiles en Salamanca» es el título bajo el que se presenta este especial y singular homenaje al cuerpo armado, con especial referencia a escenas y agentes vinculados con Salamanca y su provincia. Casi ochenta instantáneas distribuidas en una docena de paneles para dar a conocer y poner en valor la historia de la Guardia Civil en los siglos XIX y XX. «Podemos hablar de un homenaje a la memoria y espíritu de la institución», señala el teniente coronel y jefe de la Comandancia de Salamanca, Arturo Marcos, para quien el contenido de este conjunto de «valiosas fotografías» no es solo un recorrido histórico de la Guardia Civil por los siglos XIX y XX, «sino que también representan algunas escenas de la vida cotidiana para comprender mejor a la institución».

Integrada por diferentes colecciones, entre particulares (con cuatro aportaciones realizadas por Alfonso Rodríguez, Gasca Gil, Centeno Espinazo y Sainz Varona) y públicas (propias de la Guardia Civil, Filmoteca de Castilla y León, Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca y el álbum fotográfico del Ejército Español), la muestra ofrece además de lo ya señalado una serie de fotografías vinculadas con guardias civiles de Salamanca que prestaron servicio en países como Cuba, Puerto Rico, Filipina y Perú. Junto a ellas destaca también la serie fotográfica sobre Alfonso XIII en su visita a Las Hurdes y su paso previo por Salamanca capital y otras localidades de la provincia.

En su recorrido por el contenido de la muestra, el capitán Jesús Sánchez destacó también las instantáneas de guaridas civiles de frontera, especialmente en la zona con Portugal, para evitar el contrabando, los agentes escoltando a los mozos llamados a filas para evitar su deserción, la escolta que durante años acompañaba a los ferrocarriles o fotos de la antigua comandancia de la Guardia Civil de Salamanca ubicada en la plaza de Colón.

A estas curiosidades habría que unir también el panel de fotografías dedicado a la vinculación de la Guardia Civil con el cine, donde destacan escenas de la película «El bueno, el feo y el malo», con la presencia de Clint Eastwood, rodada en Almería en 1966 y en la que participó la Guardia Civil, no solo como extra de algunas escenas, sino también como control de las armas de fuego, para evitar cualquier tipo de accidente.

Las fotografías se completan con tres trajes estrechamente vinculados a la Guardia Civil. Un de 1939 que muestra cómo vestía el recién creado cuerpo de Tráfico, una guerrera del traje de Gran Gala de Alfonso XIII (color azul y rojo) y una guerrera de la República (color rojo), que porta también el triconio habitual del cuerpo, «y que algunas mujeres de los agentes forraban de hule para evitar el frío, porque los trajes y la vida en sí del guardia civil de la época era bastante precaria», comenta el capitán Jesús Sánchez.

La exposición, a cuyo acto de apertura asistieron el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; la subdelegada del Gobierno, Rosa López, y representantes del Ejército y de la Policía, permanecerá abierta al público en el Casino de Salamanca hasta el 26 de octubre en horario de lunes a viernes de 19:00 a 21:30 horas, y domingos y festivos de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:30 horas.