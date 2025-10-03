Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Rafael Nadal.

Nadal: «La ceremonia ha sido muy emotiva en un lugar donde se respira historia»

La leyenda del deporte español ha agradecido el cariño que ha recibido en la capital salmantina

La Gaceta

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:46

Rafael Nadal, después de haber sido investido doctor honoris causa, por la Universidad de Salamanca, ha explicado que «ser el primer deportista investido doctor honoris causa en la Universidad más antigua de España es un grandísimo honor y no sé si soy digno, pero así lo han considerado y la verdad que muy agradecido y emocionado».

Nadal ha reconocido que ha notado el cariño de Salamanca. «Me han tratado de la mejor manera posible, me han recibido con muchísimo cariño y aquí en la Universidad todo ha sido agradable, emotivo, solemne, todo perfecto», indicó.

Sobre la ceremonia, el mejor tenista español de la historia destacó que «es muy protocolaria y solemne». «Es distinta a cualquier otra cosa y para mí ha sido primero todo un buen aprendizaje y también un momento emotivo, además de que es en un lugar como este que se respira historia», agregó.

