Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CESM cifra en un 90% el seguimiento de la huelga de médicos en el Hospital

CESM cifra en un 90% el seguimiento de la huelga de médicos en el Hospital

Angel Bajo define la jornada como «apoyo masivo con datos mayores que en la huelga de junio»

José Ángel Montero

José Ángel Montero

Salamanca

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:13

Comenta

El 90 por ciento de los médicos apoya la huelga en Salamanca, según confirma el presidente de CESM Salamanca, Angel Bajo, quien define la jornada como «apoyo masivo con datos mayores que en la huelga de junio».

Al tiempo que critica los «abusivos» servicios mínimos impuestos. Aún así subraya el apoyo en muchas de las consultas «que no están operativas» y de los quirofanos que sólo han funcionado 4 de los más de 30.

La concentración a las puertas del Hospital ha sido secundada por unos 200 facultativos años que se les han unido también alumnos de medicina en esta lucha por un estatuto propio, tl y como han reclamado en el manifiesto leído por Angel Bajo.

Durante la concentración se han lanzado consignas contra la ministra de Sanidad y el Gobierno, con frases como «este estatuto es un atraco», «hora trabajada hora cotizada», «con este estatuto el futuro es paro», entre otros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor que arrolló mortalmente a Elena Rodríguez en Comuneros, condenado a un año de prisión y retirada del carné
  2. 2 La puja mínima por un mítico y céntrico hotel de Salamanca con 58 años de historia: 2,8 M&euro;
  3. 3 Rafa Nadal ya está en Salamanca
  4. 4 Investigado un vecino por colocar un cable y provocar lesiones en el cuello a un motorista en Anaya de Alba
  5. 5 Llamativo incendio en Béjar a primera hora en una zona de difícil acceso
  6. 6 El privilegiado rincón salmantino que regala unas vistas de ensueño en cualquier momento del año
  7. 7 Problemas para acceder a varios colegios de Salamanca por tener pegamento en las cerraduras
  8. 8 El Ayuntamiento congela los principales impuestos por duodécimo año consecutivo y suben basuras y autobús
  9. 9 Manifestación en la plaza de los Bandos a favor de Palestina
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 2 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca CESM cifra en un 90% el seguimiento de la huelga de médicos en el Hospital