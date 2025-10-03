CESM cifra en un 90% el seguimiento de la huelga de médicos en el Hospital Angel Bajo define la jornada como «apoyo masivo con datos mayores que en la huelga de junio»

José Ángel Montero Salamanca Viernes, 3 de octubre 2025, 13:13

El 90 por ciento de los médicos apoya la huelga en Salamanca, según confirma el presidente de CESM Salamanca, Angel Bajo, quien define la jornada como «apoyo masivo con datos mayores que en la huelga de junio».

Al tiempo que critica los «abusivos» servicios mínimos impuestos. Aún así subraya el apoyo en muchas de las consultas «que no están operativas» y de los quirofanos que sólo han funcionado 4 de los más de 30.

La concentración a las puertas del Hospital ha sido secundada por unos 200 facultativos años que se les han unido también alumnos de medicina en esta lucha por un estatuto propio, tl y como han reclamado en el manifiesto leído por Angel Bajo.

Durante la concentración se han lanzado consignas contra la ministra de Sanidad y el Gobierno, con frases como «este estatuto es un atraco», «hora trabajada hora cotizada», «con este estatuto el futuro es paro», entre otros.

