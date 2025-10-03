Condenado a un año y nueve meses de prisión un comercial de calefacciones: manipuló albaranes y se quedó con 11.600 euros Entre 2019 y 2022 falsificó documentos y ocultó el IVA para apropiarse del dinero. La condena incluye prisión, multa y la obligación de indemnizar a la empresa afectada

La Audiencia Provincial de Salamanca condena a un año, nueve meses y un día de prisión a un comercial de una empresa de calefacciones, dedicada al comercio al por mayor de materiales de fontanería, ferretería y calefacción con sede en el Polígono de Los Villares de la Reina, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa, según recoge la sentencia dictada con conformidad de las partes y que ya es firme.

El acusado, sin antecedentes penales, trabajó como comercial desde mayo de 2019 en la citada mercantil. Entre sus funciones estaban las operaciones de compra y ventade materiales, registradas a través del sistema informático de la empresa, donde quedaban reflejados pedidos, albaranes y facturas.

Entre junio de 2019 y julio de 2022, el trabajador, movido por el ánimo de obtener un beneficio ilícito, manipuló y eliminó varios albaranes generados con motivo de pedidos de clientes. Con ello, transformaba los documentos oficiales de la empresa en simples presupuestos encabezados con los datos fiscales de la mercantil, para posteriormente vender directamente el material a los clientes, cobrando únicamente la base imponible de las operaciones y omitiendo la importación correspondiente al IVA.

El acusado percibía los pagos de los clientes sin ingresar ninguna cantidad en las cuentas de la empresa, apropiándose personalmente del dinero. La empresa de calefacciones ha acreditado un perjuicio económico de 11.649,13 euros, cantidad que ha reclamado en el procedimiento como acusación particular.

Por tales motivos, el tribunal condena al acusado como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa, e impone un año, nueve meses y un día de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y multa de nueve meses y un día a razón de cuota diaria de seis euros con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.