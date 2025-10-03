Vía libre para construir una de las gradas más demandadas en el fútbol salmantino El ayuntamiento de Villamayor licita por 169.996,82 euros, IVA incluido, la construcción de un graderío de tres niveles

La Gaceta Villamayor Viernes, 3 de octubre 2025, 17:53

El Ayuntamiento de Villamayor construirá por fin un graderío para su campo de fútbol de El Salinar. Serán gradas portátiles prefabricadas, según el proyecto firmado por el arquitecto Miguel Ángel Mazas Juanes. El presupuesto total de la obra asciende a 169.996,82 euros, IVA incluido. Las gradas contarán con tres niveles para los espectadores y se ubicarán en el lado libre, tras los banquillos, ya que el lateral largo está junto al camino. Para su construcción será necesario desplazar el vallado existente y demoler parcialmente el muro de contención, adaptando la instalación a la normativa y seguridad vigente.

