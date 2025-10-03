Una interna de la cárcel de Topas manda al hospital a un funcionario por un fuerte puñetazo en la nariz El trabajador recibió una primera asistencia en la enfermería del centro y fue trasladado posteriormente al servicio de Urgencias, donde se valoró una posible intervención quirúrgica | ACAIP-UGT alerta del aumento de ataques a trabajadores en la prisión salmantina y denuncia la falta de medios

C. L. S. Salamanca Viernes, 3 de octubre 2025, 09:40 | Actualizado 10:56h. Comenta Compartir

ACAIP-UGT denuncia de nueva una gravísima agresión en la cárcel de Topas. El sindicato ya ha alertado en reiteradas ocasiones de la llegada masiva de internos con un perfil cada vez más conflictivo, de la masificación que sufre el centro penitenciario, del incumplimiento de la Relación de Puestos de (RPT) con una plantilla de Trabajo envejecida —140 funcionarios en segunda actividad además de las jubilaciones—, de la falta de personal sanitario —apenas tres médicos activos de los diez contemplados, uno de ellos de baja de larga duración— y de un protocolo de agresiones que consideran ineficaz, ya que no contempla medidas de apoyo a los funcionarios agredidos y califican como leves incidentes muy graves. A ello se suma, recuerdan, la falta de reconocimiento como agentes de la autoridad, algo que no supondría gasto alguno para el actual Ejecutivo.

El último episodio se produjo en la noche de este jueves, alrededor de las 21:30 horas, en el módulo 1 de Topas. Según relatan fuentes penitenciarias, E.G.G., una interna con un perfil conflictivo comenzó a golpear insistentemente la puerta de su celda y a gritar, provocando un gran alboroto que derivó en protestas del resto de reclusas. Pese a las reiteradas órdenes de los funcionarios para que depusiera su actitud, la mujer continuó alterando gravemente la convivencia.

Ante la situación, fue necesaria la intervención del Jefe de Servicios, que accedió a la celda acompañado de varios trabajadores. En el interior, comprobaron que la reclusa tenía la estancia completamente desordenada y, en un arranque de violencia, se abalanzó sobre el Jefe de Servicios propinándole un fuerte puñetazo en la nariz.

El trabajador recibió una primera asistencia en la enfermería de la prisión y fue trasladado posteriormente al servicio de Urgencias del Hospital de Salamanca, donde se le atendió por la entidad del traumatismo y donde los facultativos valoraron la necesidad de una posible intervención quirúrgica.

La interna, natural de Burgos y condenada por homicidio, había ingresado hace apenas dos meses procedente del centro penitenciario de Valladolid. Tras la agresión, fue trasladada al departamento de aislamiento, aplicándosele el régimen previsto en el artículo 72.

Desde ACAIP-UGT recalcan que este nuevo suceso evidencia las continuas carencias que arrastran la prisión de Topas y la falta de medidas efectivas para proteger la seguridad de los trabajadores penitenciarios. También insisten en que la violencia dentro de los centros penitenciarios no deja de crecer mientras los funcionarios siguen sin contar con la protección legal que supondría su reconocimiento como agentes de la autoridad.

«Lo ocurrido en Topas no es un hecho aislado. La distancia entre lo que se vive a diario en los centros y lo que se proyecta desde los órganos gestores es inasumible. Exigimos medidas reales para prevenir estas agresiones y proteger a quienes sostienen el servicio público penitenciario», señala el responsable de CSIF Prisiones en Salamanca. CSIF recuerda que la seguridad del personal no puede descansar únicamente en la pericia y el aplomo individual de los funcionarios. Es imprescindible una política penitenciaria responsable, con recursos suficientes y decisiones técnicas basadas en la prevención de riesgos.

Temas

Topas

CSIF