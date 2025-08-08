Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 8 de agosto de 2025

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:00

Cortada la A-62, a la altura de Ciudad Rodrigo, tras la salida de vía de un camión

Guardias Civiles del Subsector de Tráfico de Salamanca y de la Compañía de Miróbriga han regulado el tráfico ante el vuelco del vehículo

El peligroso incendio en San Bartolomé de Pinares corta la circulación de los trenes de Madrid con destino Salamanca

Los pasajeros del Media Distancia que salía a las 17:53 han sido informados después de subir a los vagones

Transportes estudia el uso de baterías e hidrógeno verde en la línea Ávila-Salamanca

El Ministerio analiza alternativas sostenibles al diésel en este trazado que no está electrificado

Los Bomberos 'pescan' un turismo caído al regato de El Zurguén tras un descuido del conductor

Un despiste del piloto al no accionar el freno de mano provocó la caída del coche al agua | Las tareas de rescate de los efectivos se extendieron durante casi dos horas hasta el izado del vehículo

Radiografía demográfica de Salamanca: ¿Cuál es la edad media de los salmantinos? ¿De dónde llegan los inmigrantes?

Un tercio de los habitantes de nacionalidad española de la provincia tiene más de 65 y el 62% de los extranjeros, entre 20 y 45

La Junta rectifica y concede al colegio de La Alberca la unidad escolar adicional

La Dirección Provincial de Educación señala que «no se habían tenido en cuenta las altas de algunos alumnos»

Pignoise, el Mercado Medieval y las citas taurinas, platos fuertes en las fiestas de Alba de Tormes

La localidad celebrará del 23 al 27 la Transverberación de Santa Teresa de Jesús

El alcalde de Béjar asume la concejalía de Deportes, apuesta por el impulso universitario y crea el área de montaña

El equipo de Gobierno estará formado por Antonio Cámara, Ana Vicente, José Luis Rodríguez, Rosa Torres, Rosa Sánchez, José Ángel Castellano y Javier Garrido

Fito avanza a semifinales del Europeo sub 20 sin agobios

El velocista salmantino se clasifica segundo en su serie con una marca de 21.61. Pleno español en semifinales

Un viejo conocido dirigirá al filial del Salamanca UDS

El técnico salmantino Óscar Albo dirigirá al 'B' blanquinegro tras el adiós «por motivos personales» de Hugo Mora

Detenido por robar un coche y golpear y atropellar al dueño del vehículo en su huida en Villamayor

La Guardia Civil lo interceptaron después de que este huyera tras ser sorprendido por el propietario del turismo

El salmantino de los 12 títulos: «Ya no tengo espacio en la pared para colgarlos»

Pedro Adolfo Vera ha dedicado la última década a acumular conocimientos alcanzado una sorprendente cantidad de estudios superiores

Una cita de Tinder en las Úrsulas

Patricia Sánchez, Carlos Vicente y Lucas Díaz, Edulogic Producciones, estrenan este tarde 'MissLunatic1886', una divertida comedia con aroma a los personajes de Carmen Martín Gaite

Dos heridos, uno de ellos atrapado dentro de una furgoneta, tras volcar en Nava de Sotrobal

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 18:26 horas de este viernes, 8 de agosto

