Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 8 de agosto de 2025
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Viernes, 8 de agosto 2025, 20:00
Cortada la A-62, a la altura de Ciudad Rodrigo, tras la salida de vía de un camión
Guardias Civiles del Subsector de Tráfico de Salamanca y de la Compañía de Miróbriga han regulado el tráfico ante el vuelco del vehículo
El peligroso incendio en San Bartolomé de Pinares corta la circulación de los trenes de Madrid con destino Salamanca
Los pasajeros del Media Distancia que salía a las 17:53 han sido informados después de subir a los vagones
Transportes estudia el uso de baterías e hidrógeno verde en la línea Ávila-Salamanca
El Ministerio analiza alternativas sostenibles al diésel en este trazado que no está electrificado
Los Bomberos 'pescan' un turismo caído al regato de El Zurguén tras un descuido del conductor
Un despiste del piloto al no accionar el freno de mano provocó la caída del coche al agua | Las tareas de rescate de los efectivos se extendieron durante casi dos horas hasta el izado del vehículo
Radiografía demográfica de Salamanca: ¿Cuál es la edad media de los salmantinos? ¿De dónde llegan los inmigrantes?
Un tercio de los habitantes de nacionalidad española de la provincia tiene más de 65 y el 62% de los extranjeros, entre 20 y 45
La Junta rectifica y concede al colegio de La Alberca la unidad escolar adicional
La Dirección Provincial de Educación señala que «no se habían tenido en cuenta las altas de algunos alumnos»
Pignoise, el Mercado Medieval y las citas taurinas, platos fuertes en las fiestas de Alba de Tormes
La localidad celebrará del 23 al 27 la Transverberación de Santa Teresa de Jesús
El alcalde de Béjar asume la concejalía de Deportes, apuesta por el impulso universitario y crea el área de montaña
El equipo de Gobierno estará formado por Antonio Cámara, Ana Vicente, José Luis Rodríguez, Rosa Torres, Rosa Sánchez, José Ángel Castellano y Javier Garrido
Fito avanza a semifinales del Europeo sub 20 sin agobios
El velocista salmantino se clasifica segundo en su serie con una marca de 21.61. Pleno español en semifinales
Un viejo conocido dirigirá al filial del Salamanca UDS
El técnico salmantino Óscar Albo dirigirá al 'B' blanquinegro tras el adiós «por motivos personales» de Hugo Mora
Detenido por robar un coche y golpear y atropellar al dueño del vehículo en su huida en Villamayor
La Guardia Civil lo interceptaron después de que este huyera tras ser sorprendido por el propietario del turismo
El salmantino de los 12 títulos: «Ya no tengo espacio en la pared para colgarlos»
Pedro Adolfo Vera ha dedicado la última década a acumular conocimientos alcanzado una sorprendente cantidad de estudios superiores
Una cita de Tinder en las Úrsulas
Patricia Sánchez, Carlos Vicente y Lucas Díaz, Edulogic Producciones, estrenan este tarde 'MissLunatic1886', una divertida comedia con aroma a los personajes de Carmen Martín Gaite
Dos heridos, uno de ellos atrapado dentro de una furgoneta, tras volcar en Nava de Sotrobal
El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 18:26 horas de este viernes, 8 de agosto
