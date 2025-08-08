El alcalde de Béjar asume la concejalía de Deportes, apuesta por el impulso universitario y crea el área de montaña El equipo de Gobierno estará formado por Antonio Cámara, Ana Vicente, José Luis Rodríguez, Rosa Torres, Rosa Sánchez, José Ángel Castellano y Javier Garrido

El alcalde de Béjar, Antonio Cámara, asumirá la concejalía de Deportes y ha decidido crear un área de montaña para impulsar las actividades deportivas en el entorno natural.

Se trata de una de las novedades del reparto de áreas promovida por el nuevo regidor junto con la apuesta por impulsar Béjar como ciudad universitaria mediante más diálogo con la Universidad de Salamanca y abrirlo con la Pontificia para aumentar el alumnado. Además, el PSOE ha dividido en dos el área de Deportes para que Luis Hernández asuma eventos e instalaciones deportivas y el alcalde, fomento de la actividad deportiva.

El equipo de Gobierno estará compuesto por los concejales Antonio Cámara, Ana Vicente, José Luis Rodríguez, Luis Hernández, Rosa Sánchez, Rosa Torres y José Ángel Castellano, que dirigirán cuatro grandes áreas como son gobierno e infraestructuras; cultura, turismo y deportes; bienestar social, igualdad y asociaciones y, finalmente, fomento y desarrollo.

El alcalde asumirá también personal, Plan de Fomento (Reindustrialización), festejos, entorno fluvial y tecnologías, entre otras. Por su parte, Luis Hernández dirigirá el área de gobierno, Policía Local, obras, e infraestructuras así como comunicación.

Por su parte, Ana Vicente se ocupará de las concejalías de cultura, museos, universidades, turismo y asociaciones. En cuanto a José Luis Rodríguez, repetirá en las áreas de Economía y Hacienda, pero también cogerá fomento, patrimonio, urbanismo y desarrollo.

Por otro lado, las áreas de Bienestar Social, impulso del comercio, familias, mayores y Sanidad serán para Rosa Torres.

Su compañera Rosa Sánchez dirigirá departamentos como ferias y eventos turísticos, igualdad, educación y juventud, entre otras.

Finalmente, José Ángel Castellano repetirá al frente de Medio Ambiente.