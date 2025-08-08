Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la furgoneta volcada en el kilómetro 5 de la SA-114. GUARDIA CIVIL DE SALAMANCA

Dos heridos, uno de ellos atrapado dentro de una furgoneta, tras volcar en Nava de Sotrobal

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 18:26 horas de este viernes, 8 de agosto

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:52

Dos personas han resultado heridas, una de ellas atrapada, después de que la furgoneta en la que viajaban sufriera una salida de vía y volcara en el kilómetro 5 de la carretera SA-114, en Nava de Sotobral.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 18:26 horas de este viernes. Automáticamente, la sala de operaciones del 112 desplazaba hasta el lugar del incidente a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias.

Por el momento, se desconoce si alguno de los afectados ha precisado de traslado al Hospital de Salamanca.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Fui policía durante 20 años y ahora sobrevivo entre bancos y supermercados»
  2. 2 El popular quiosco que sacó adelante a una mujer viuda con sus tres hijos: «Mi madre fue muy valiente»
  3. 3 Desesperación entre los vecinos de la comarca: «La situación es insostenible, nos toman por bobos»
  4. 4 La suerte sonríe a Santa Marta de Tormes, agraciada con un primer premio de la Lotería Nacional
  5. 5 Alarma en Carbajosa de la Sagrada por un incendio en una casa abandonada
  6. 6 El salmantino de los 12 títulos: «Ya no tengo espacio en la pared para colgarlos»
  7. 7 Dimite la alcaldesa de Villanueva del Conde
  8. 8 Un incendio en la frontera con Portugal amenaza la localidad de Sobradillo
  9. 9 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 8 de agosto?
  10. 10 Bomberos de la Diputación actúan en la frontera para evitar que un incendio de Portugal alcance a Sobradillo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Dos heridos, uno de ellos atrapado dentro de una furgoneta, tras volcar en Nava de Sotrobal

Dos heridos, uno de ellos atrapado dentro de una furgoneta, tras volcar en Nava de Sotrobal