Dos heridos, uno de ellos atrapado dentro de una furgoneta, tras volcar en Nava de Sotrobal El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 18:26 horas de este viernes, 8 de agosto

Imagen de la furgoneta volcada en el kilómetro 5 de la SA-114.

Elena Martín Salamanca Viernes, 8 de agosto 2025, 18:52

Dos personas han resultado heridas, una de ellas atrapada, después de que la furgoneta en la que viajaban sufriera una salida de vía y volcara en el kilómetro 5 de la carretera SA-114, en Nava de Sotobral.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 18:26 horas de este viernes. Automáticamente, la sala de operaciones del 112 desplazaba hasta el lugar del incidente a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias.

Por el momento, se desconoce si alguno de los afectados ha precisado de traslado al Hospital de Salamanca.

En actualización La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.