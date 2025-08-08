Pignoise, el Mercado Medieval y las citas taurinas, platos fuertes en las fiestas de Alba de Tormes La localidad celebrará del 23 al 27 la Transverberación de Santa Teresa de Jesús

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha dado a conocer la programación oficial de las fiestas de la Transverberación de Santa Teresa de Jesús, que se celebrarán del 23 al 27 de agosto. Propuestas musicales, citas taurinas, culturales y religiosas marcarán el eje festivo de las celebraciones, en las que destacan el concierto de Pignoise, el Mercado Medieval y Feria Agroalimentaria ALVA o el emotivo pregón que ofrecerá la peña 'The Vikis', con motivo de su 40 aniversario.

«Son unas fiestas abiertas y participativas, elaboradas con la comisión de fiestas para ofrecer un programa pensado para la ciudadanía y quienes nos visitan», han manifestado la alcaldesa, Concepción Miguélez, y el concejal de Festejos, Alberto Martín. Asimismo, el Ayuntamiento reforzará, como en años anteriores, la limpieza y el servicio de recogida de basura durante las jornadas festivas.

Música para todos los gustos: Pignoise y mucho más

Entre los eventos más esperados se encuentra el concierto de Pignoise, que tendrá lugar el sábado 23 a las 22:30 horas en la plaza Mayor. El grupo, formado por Álvaro Benito (voz, guitarra y compositor), Pablo Alonso (bajo y coros) y Héctor Polo (batería), cuenta con una trayectoria de más de veinte años en la música. Su estilo fresco y enérgico, con letras directas y una potente influencia punk-pop, los catapultó a la fama a mediados de los 2000 con éxitos como «Nada que perder» o «Te entiendo».

Junto a ellos, destacan otras actuaciones musicales como el musical familiar «La Isla de Maui», el tributo pop-rock con el grupo 'Carolina Rock Band', el grupo Trimanfaya o los conciertos del festival de rock 'AlbaFest', que tendrá lugar el domingo 24 de agosto a partir de las 21:30 horas en la plaza Mayor. Además, tampoco faltarán las orquestas populares como 'Compás' y 'Madelon', que amenizarán las noches del martes 26 y miércoles 27 respectivamente.

Festejos taurinos y tradición

La tradición taurina también tiene un lugar destacado en la programación. El sábado 23, la plaza de toros cubierta acogerá la gran final del VIII bolsín taurino 'Botijo de Filigrana', una cita que reúne a jóvenes promesas del toreo en una tarde cargada de emoción y arte.

Durante los cinco días de fiesta, los encierros, capeas populares y encierros nocturnos llenarán las calles de adrenalina. El domingo 24, los festejos taurinos comenzarán desde temprano con el encierro de vaquillas a las 9:00 horas, seguido de una capea popular. Por otro lado, el martes 26 habrá encierro nocturno a partir de las 23:00 horas.

Asimismo, el Consistorio ha programado toros de fuego con y sin buscapiés para todas las noches festivas. Una de las tradiciones más esperadas y deseadas por los vecinos.

Mercado Medieval y Feria Agroalimentaria en el Castillo de los Duques

Otro de los grandes atractivos de estas fiestas será la nueva edición del Mercado Medieval y Feria Agroalimentaria ALVA, que se desarrollará durante las jornadas del 23 y 24 en el entorno del Castillo de los Duques de Alba. Esta feria contará con puestos de artesanía, alimentación, cetrería, talleres, espectáculos, pasacalles y degustaciones gastronómicas, convirtiéndose en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. El horario será desde las 11:00 horas, el sábado; y desde las 10:00 horas, el domingo.

Triduo de la Transverberación de Santa Teresa de Jesús

Más allá del ocio, los actos religiosos de la Transverberación mantienen su relevancia como parte esencial de estas fiestas. El lunes 25, a las 12:00 horas, se celebrará la salida de clausura de Santa Teresa de Jesús, con misa presidida por el carmelita Francisco Sánchez Oreja. El miércoles 27, la imagen regresará a clausura a partir de las 20:30 horas. Antes, por la mañana a las 12:30 horas, habrá misa, esta vez presidida por el arzobispo de Toledo, Mons. Francisco Cerro Chávez, otro de los momentos más solemnes del programa.