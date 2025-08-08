Detenido por robar un coche y golpear y atropellar al dueño del vehículo en su huida en Villamayor La Guardia Civil lo interceptaron después de que este huyera tras ser sorprendido por el propietario del turismo

La Gaceta Salamanca Viernes, 8 de agosto 2025, 14:45 Comenta Compartir

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Santa Marta de Tormes han detenido al supuesto autor del robo con violencia de un vehículo el pasado 2 de julio en Villamayor.

La Guardia Civil de Salamanca explica en sus redes sociales que el detenido procedió a la sustracción del vehículo en el momento en el que el propietario estaba cerrando la puerta de su propiedad, y al descubrir los hechos e intentar evitarlo, fue golpeado y atropellado en un pie al huir con el turismo.