Radiografía demográfica de Salamanca: ¿Cuál es la edad media de los salmantinos? ¿De dónde llegan los inmigrantes? Un tercio de los habitantes de nacionalidad española de la provincia tiene más de 65 y el 62% de los extranjeros, entre 20 y 45

Carlos Rincón Salamanca Viernes, 8 de agosto 2025, 11:15

La edad media del salmantino es de 49 años. La provincia cuenta con una de las poblaciones más envejecidas del país y son los inmigrantes los que hacen que esa media no sea superior. Conforme a la Estadística Continua de Población publicada por el INE, casi uno de cada tres españoles (30,4%) que viven en la provincia supera los 65 años y otro 17% están en la década previa a la edad de jubilación. Mientras, los menores de 15 son solo uno de cada diez (10,1%).

Por su parte, casi dos tercios de los extranjeros empadronados en Salamanca (61,2%) tienen entre 20 y 45 años. Sin embargo, entre quienes han llegado del extranjero los mayores de 65 años representan ni el 6%. No obstante, la población infantil extranjera no es proporcionalmente mucho más elevada que la española. Los 3.012 niños menores de 15 años representan un 12,7% de la población que no cuenta con la nacionalidad.

En cuanto al origen de los extranjeros que han llegado en la primera mitad del año a la provincia, proceden mayoritariamente de países latinoamericanos. Entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2025, se asentaron en la provincia 440 peruanos, 330 venezolanos y otros tantos colombianos. Son las tres nacionalidades cuya población más está creciendo en Salamanca en los últimos años, según los datos que maneja el INE.

Pero también son, por encima incluso de los españoles, los que más están dejando la provincia para emigrar a otros países, aunque, eso sí, se marchan muchos menos de los que llegan. En los seis primeros meses del año, se marcharon de Salamanca con destino fuera de las fronteras españolas 140 peruanos, 130 colombianos y 120 venezolanos, únicas tres nacionalidades de las que ofrece datos esta estadística por ser en las que se producen más migraciones.

54.007 son los salmantinos que viven solos. Representan un 36% de la población de Salamanca. Es la quinta provincia del país en la que más proporción de sus habitantes viven solos, tan solo por detrás de Zamora, Ávila, Soria y León.

Y 148.110 es el número de hogares que el INE contabiliza en la provincia de Salamanca. Son un 0,62% más que en julio del pasado año.

