Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los Bomberos de Salamanca, en una foto de archivo.

Los Bomberos 'pescan' un turismo caído al regato de El Zurguén tras un descuido del conductor

Un despiste del piloto al no accionar el freno de mano provocó la caída del coche al agua | Las tareas de rescate de los efectivos se extendieron durante casi dos horas hasta el izado del vehículo

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:26

La sorprendente caída de un turismo al regato de El Zurguén ha movilizado este viernes por la mañana a los efectivos del Parque de Bomberos de Salamanca que han tenido que desplegar un operativo para extraer el vehículo del agua. El suceso se ha producido sobre las 10:59 horas, en la zona de la calle Cargamancos, cuando el conductor del coche, tras estacionarlo, se percató de que el vehículo ya no se encontraba en el lugar donde lo había dejado.

Según las primeras informaciones, todo apunta a un descuido del piloto, que olvidó accionar el freno de mano antes de abandonar el coche. Este error provocó que el turismo comenzara a desplazarse de manera inadvertida, terminando finalmente en el regato, una zona de difícil acceso que complicó los trabajos de recuperación del vehículo.

Nada más constatar el incidente, se alertó a los servicios de emergencia, acudiendo rápidamente una dotación de bomberos que inició las tareas de rescate. Para sacar el coche del arroyo se emplearon eslingas y material de elevación específico, dada la dificultad del terreno y el riesgo de daños materiales. Los trabajos, que se extendieron durante casi dos horas, concluyeron cerca de las 12:53 horas, una vez que el vehículo pudo ser izado con éxito fuera del regato.

Durante toda la intervención, los bomberos tomaron medidas de seguridad para garantizar tanto el desarrollo de la operación como la protección del entorno natural de El Zurguén. Pese a lo aparatoso del incidente, no hubo que lamentar daños personales, si bien el coche resultó afectado por el impacto y la inmersión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Fui policía durante 20 años y ahora sobrevivo entre bancos y supermercados»
  2. 2 El popular quiosco que sacó adelante a una mujer viuda con sus tres hijos: «Mi madre fue muy valiente»
  3. 3 Desesperación entre los vecinos de la comarca: «La situación es insostenible, nos toman por bobos»
  4. 4 Controlado un incendio en Campillo de Azaba
  5. 5 La suerte sonríe a Santa Marta de Tormes, agraciada con un primer premio de la Lotería Nacional
  6. 6 Alarma en Carbajosa de la Sagrada por un incendio en una casa abandonada
  7. 7 Dimite la alcaldesa de Villanueva del Conde
  8. 8 Un incendio en la frontera con Portugal amenaza la localidad de Sobradillo
  9. 9 «Ahora se va a ir el coste a 900 euros y la gente hace cuentas»
  10. 10 Recogida de firmas para evitar la marcha del párroco Félix Pérez: «No entendemos los motivos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Los Bomberos 'pescan' un turismo caído al regato de El Zurguén tras un descuido del conductor

Los Bomberos &#039;pescan&#039; un turismo caído al regato de El Zurguén tras un descuido del conductor