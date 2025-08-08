Los Bomberos 'pescan' un turismo caído al regato de El Zurguén tras un descuido del conductor Un despiste del piloto al no accionar el freno de mano provocó la caída del coche al agua | Las tareas de rescate de los efectivos se extendieron durante casi dos horas hasta el izado del vehículo

La sorprendente caída de un turismo al regato de El Zurguén ha movilizado este viernes por la mañana a los efectivos del Parque de Bomberos de Salamanca que han tenido que desplegar un operativo para extraer el vehículo del agua. El suceso se ha producido sobre las 10:59 horas, en la zona de la calle Cargamancos, cuando el conductor del coche, tras estacionarlo, se percató de que el vehículo ya no se encontraba en el lugar donde lo había dejado.

Según las primeras informaciones, todo apunta a un descuido del piloto, que olvidó accionar el freno de mano antes de abandonar el coche. Este error provocó que el turismo comenzara a desplazarse de manera inadvertida, terminando finalmente en el regato, una zona de difícil acceso que complicó los trabajos de recuperación del vehículo.

Nada más constatar el incidente, se alertó a los servicios de emergencia, acudiendo rápidamente una dotación de bomberos que inició las tareas de rescate. Para sacar el coche del arroyo se emplearon eslingas y material de elevación específico, dada la dificultad del terreno y el riesgo de daños materiales. Los trabajos, que se extendieron durante casi dos horas, concluyeron cerca de las 12:53 horas, una vez que el vehículo pudo ser izado con éxito fuera del regato.

Durante toda la intervención, los bomberos tomaron medidas de seguridad para garantizar tanto el desarrollo de la operación como la protección del entorno natural de El Zurguén. Pese a lo aparatoso del incidente, no hubo que lamentar daños personales, si bien el coche resultó afectado por el impacto y la inmersión.