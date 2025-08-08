El peligroso incendio en San Bartolomé de Pinares corta la circulación de los trenes de Madrid con destino Salamanca Los pasajeros del Media Distancia que salía a las 17:53 han sido informados después de subir a los vagones

Imagen del incendio tomada desde el helicóptero de la Brigada de Puerto El Pico.

La Gaceta Salamanca Viernes, 8 de agosto 2025, 18:27 | Actualizado 18:47h.

El tren de Media Distancia que tenía su origen en la madrileña estación de Príncipe Pío se encuentra parado y sin poder iniciar el viaje con destino a Salamanca debido al incendio que se encuentra activo en San Bartolomé de Pinares.

Después de haber subido al tren, que tenía prevista su salida a las 17:53 horas, los pasajeros han sido informados de que no se podía iniciar la marcha. El motivo es el fuego declarado en la localidad abulense de San Bartolomé de Pinares y que actualemente tiene un nivel IGR 2 y en el que trabajan casi 50 medios de los Bomberos.

Ha sido Adif quien, a traves de sus redes sociales también ha informado que se encuentra interrumpida la circulación entre Santa María de la Alameda y Las Navas del Marqués, del trayecto Villalba de Guadarrama-Ávila, por "un incendio próximo a la infraestructura". De momento se han visto afectados 6 trenes de Media Distancia.

🔥 El incendio de #SanBartolomedePinares, en Ávila, ha obligado a cortar la circulación en el tramo entre Herradón la Cañada y Zarzalejo.



🚆 De momento se han visto afectados 6 trenes de media distancia. pic.twitter.com/TgcQHnCsVj — INFOAdif (@InfoAdif) August 8, 2025

Según los datos del portal de información sobre incendios de la Junta de Castilla y León Inforcyl, las llamas se han originado, por causas que se investigan, a las 14.45 horas.

En las tareas de extinción trabaja un dispositivo formado por cinco agentes medioambientales, siete cuadrillas terrestres, ocho brigadas helitransportadas, once autobombas, un bulldózer y once medios aéreos.

Cabe recordar que el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) se refiere a aquel incendio en el que, en su evolución más desfavorable, se prevé que amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, o el daño forestal esperable es muy importante (por extensión del incendio o por las características de la masa afectada), de forma que exijan la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes.

En actualización La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.