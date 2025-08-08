Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del incendio tomada desde el helicóptero de la Brigada de Puerto El Pico. ATBRIF

El peligroso incendio en San Bartolomé de Pinares corta la circulación de los trenes de Madrid con destino Salamanca

Los pasajeros del Media Distancia que salía a las 17:53 han sido informados después de subir a los vagones

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:27

El tren de Media Distancia que tenía su origen en la madrileña estación de Príncipe Pío se encuentra parado y sin poder iniciar el viaje con destino a Salamanca debido al incendio que se encuentra activo en San Bartolomé de Pinares.

Después de haber subido al tren, que tenía prevista su salida a las 17:53 horas, los pasajeros han sido informados de que no se podía iniciar la marcha. El motivo es el fuego declarado en la localidad abulense de San Bartolomé de Pinares y que actualemente tiene un nivel IGR 2 y en el que trabajan casi 50 medios de los Bomberos.

Ha sido Adif quien, a traves de sus redes sociales también ha informado que se encuentra interrumpida la circulación entre Santa María de la Alameda y Las Navas del Marqués, del trayecto Villalba de Guadarrama-Ávila, por "un incendio próximo a la infraestructura". De momento se han visto afectados 6 trenes de Media Distancia.

Según los datos del portal de información sobre incendios de la Junta de Castilla y León Inforcyl, las llamas se han originado, por causas que se investigan, a las 14.45 horas.

En las tareas de extinción trabaja un dispositivo formado por cinco agentes medioambientales, siete cuadrillas terrestres, ocho brigadas helitransportadas, once autobombas, un bulldózer y once medios aéreos.

Cabe recordar que el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) se refiere a aquel incendio en el que, en su evolución más desfavorable, se prevé que amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, o el daño forestal esperable es muy importante (por extensión del incendio o por las características de la masa afectada), de forma que exijan la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

