Un viejo conocido dirigirá al filial del Salamanca UDS

El Salamanca UDS ha confirmado en la jornada de este viernes la información avanzada por este diario, Hugo Mora no será el entrenador del filial blanquiengro tal y como había comunicado la entidad del Helmántico, excusando su baja en «motivos personales». «El club quiere expresar su más sincero agradecimiento a Hugo por su trabajo, compromiso y profesionalidad durante las últimas temporadas, tanto en la estructura de fútbol base como en el primer equipo, deseándole el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales y personales», afirma el club en un comunicado.

En su lugar, Óscar Albo tomará las riendas del Salamanca UDS B, acompañado por Carlos Velasco y Hugo Parra. «Hombre de la casa y de plena confianza, Óscar cuenta con una amplia experiencia dentro de nuestra estructura, habiendo dirigido en temporadas anteriores a equipos juveniles y al propio filial, siempre con dedicación y compromiso hacia nuestros colores», afirman desde la entidad blanquinegra.

