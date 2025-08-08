Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El técnico salmantino Óscar Albo.

Un viejo conocido dirigirá al filial del Salamanca UDS

El técnico salmantino Óscar Albo dirigirá al 'B' blanquinegro tras el adiós «por motivos personales» de Hugo Mora

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:44

El Salamanca UDS ha confirmado en la jornada de este viernes la información avanzada por este diario, Hugo Mora no será el entrenador del filial blanquiengro tal y como había comunicado la entidad del Helmántico, excusando su baja en «motivos personales». «El club quiere expresar su más sincero agradecimiento a Hugo por su trabajo, compromiso y profesionalidad durante las últimas temporadas, tanto en la estructura de fútbol base como en el primer equipo, deseándole el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales y personales», afirma el club en un comunicado.

En su lugar, Óscar Albo tomará las riendas del Salamanca UDS B, acompañado por Carlos Velasco y Hugo Parra. «Hombre de la casa y de plena confianza, Óscar cuenta con una amplia experiencia dentro de nuestra estructura, habiendo dirigido en temporadas anteriores a equipos juveniles y al propio filial, siempre con dedicación y compromiso hacia nuestros colores», afirman desde la entidad blanquinegra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Fui policía durante 20 años y ahora sobrevivo entre bancos y supermercados»
  2. 2 El popular quiosco que sacó adelante a una mujer viuda con sus tres hijos: «Mi madre fue muy valiente»
  3. 3 Desesperación entre los vecinos de la comarca: «La situación es insostenible, nos toman por bobos»
  4. 4 Moción de censura en el Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra contra la alcaldesa del PP Elena Nieto
  5. 5 Controlado un incendio en Campillo de Azaba
  6. 6 La suerte sonríe a Santa Marta de Tormes, agraciada con un primer premio de la Lotería Nacional
  7. 7 «Ahora se va a ir el coste a 900 euros y la gente hace cuentas»
  8. 8 Alarma en Carbajosa de la Sagrada por un incendio en una casa abandonada
  9. 9 El edificio de consultas coge forma por dentro: tabiques, canalización y electricidad
  10. 10 Recogida de firmas para evitar la marcha del párroco Félix Pérez: «No entendemos los motivos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un viejo conocido dirigirá al filial del Salamanca UDS

Un viejo conocido dirigirá al filial del Salamanca UDS