Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rodrigo Fito, en su primera aparición en el 200 en Tempere. RFEA/Sportmedia

Fito avanza a semifinales del Europeo sub 20 sin agobios

El velocista salmantino se clasifica segundo en su serie con una marca de 21.61. Pleno español en semifinales

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:59

El velocista salmantino Rodrigo Fito (CD La Armuña) ha debutado en la mañana de este sábado en el Europeo sub 20 que se está celebrando en Tempere (Finlandia) cumpliendo los deberes sin ningún tipo de agobio: se ha clasificado como segundo en su la primera de las rondas de los 200 metros lisos, con una marca de 21.61, tan solo siendo superado por el sueco William Trulsson.

La mayor promesa del atletismo local tomó parte en la serie más lenta de las cuatro que se han disputado y eso le permitió controlar la carrera de cabo a rabo y guardarse esfuerzos en las piernas de cara a las semifinales que se disputan en la jornada de este sábado entre las 14:00 y las 14:08 horas.

El salmantino firmó la duodécima marca del estreno de los 200 metros lisos en estos campeonatos de Europa pero con 11 centésimas de ventaja sobre el corte que marcó el polaco Patrick Radwan. El tercer y último clasificado para la siguiente ronda fue el danés Sophus Emil Ransgaard, que fue tres centésimas más lento que el salmantino.

El mismo 21.61 firmó David Casado en la manga 1, quien también avanzó a 'semis', con el quinto mejor tiempo de su serie, que fue rapidísima. Oriol Sánchez desplegó todo su potencial con un 21.11 para asegurar el pleno español en la ronda de semifinales y firmar la segunda mejor marca de la ronda de clasificación.

Cabe recordar que el salmantino actúa en Tempere compitiendo por todo pero con los pies en el suelo: «Estar aquí ya es todo un premio para mí, al final estamos todos con unas marcas muy parecidas y en las eliminatorias pues puede pasar cualquier cosa y quiero disfrutar».

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Fui policía durante 20 años y ahora sobrevivo entre bancos y supermercados»
  2. 2 El popular quiosco que sacó adelante a una mujer viuda con sus tres hijos: «Mi madre fue muy valiente»
  3. 3 Desesperación entre los vecinos de la comarca: «La situación es insostenible, nos toman por bobos»
  4. 4 Controlado un incendio en Campillo de Azaba
  5. 5 Moción de censura en el Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra contra la alcaldesa del PP Elena Nieto
  6. 6 La suerte sonríe a Santa Marta de Tormes, agraciada con un primer premio de la Lotería Nacional
  7. 7 «Ahora se va a ir el coste a 900 euros y la gente hace cuentas»
  8. 8 Alarma en Carbajosa de la Sagrada por un incendio en una casa abandonada
  9. 9 El edificio de consultas coge forma por dentro: tabiques, canalización y electricidad
  10. 10 Recogida de firmas para evitar la marcha del párroco Félix Pérez: «No entendemos los motivos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Fito avanza a semifinales del Europeo sub 20 sin agobios

Fito avanza a semifinales del Europeo sub 20 sin agobios