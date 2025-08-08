Fito avanza a semifinales del Europeo sub 20 sin agobios El velocista salmantino se clasifica segundo en su serie con una marca de 21.61. Pleno español en semifinales

Iván Ramajo Salamanca Viernes, 8 de agosto 2025, 10:59

El velocista salmantino Rodrigo Fito (CD La Armuña) ha debutado en la mañana de este sábado en el Europeo sub 20 que se está celebrando en Tempere (Finlandia) cumpliendo los deberes sin ningún tipo de agobio: se ha clasificado como segundo en su la primera de las rondas de los 200 metros lisos, con una marca de 21.61, tan solo siendo superado por el sueco William Trulsson.

La mayor promesa del atletismo local tomó parte en la serie más lenta de las cuatro que se han disputado y eso le permitió controlar la carrera de cabo a rabo y guardarse esfuerzos en las piernas de cara a las semifinales que se disputan en la jornada de este sábado entre las 14:00 y las 14:08 horas.

El salmantino firmó la duodécima marca del estreno de los 200 metros lisos en estos campeonatos de Europa pero con 11 centésimas de ventaja sobre el corte que marcó el polaco Patrick Radwan. El tercer y último clasificado para la siguiente ronda fue el danés Sophus Emil Ransgaard, que fue tres centésimas más lento que el salmantino.

El mismo 21.61 firmó David Casado en la manga 1, quien también avanzó a 'semis', con el quinto mejor tiempo de su serie, que fue rapidísima. Oriol Sánchez desplegó todo su potencial con un 21.11 para asegurar el pleno español en la ronda de semifinales y firmar la segunda mejor marca de la ronda de clasificación.

Cabe recordar que el salmantino actúa en Tempere compitiendo por todo pero con los pies en el suelo: «Estar aquí ya es todo un premio para mí, al final estamos todos con unas marcas muy parecidas y en las eliminatorias pues puede pasar cualquier cosa y quiero disfrutar».

