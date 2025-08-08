Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Compañía de Ciudad Rodrigo, en el lugar de la salida de vía, a la altura de Miróbriga. GUARDIA CIVIL

Cortada la A-62, a la altura de Ciudad Rodrigo, tras la salida de vía de un camión

Afortunadamente, no se han registrado personas heridas en el accidente. Agentes de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Salamanca y de la Compañía de Miróbriga han regulado el tráfico ante el vuelco del vehículo

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:37

La autovía A-62 ha quedado cortada en el kilómetro 335, sentido Burgos, debido a la salida de vía de un camión que ha provocado la interrupción del tráfico en esta importante vía de comunicación. El incidente ha ocurrido en la tarde de este viernes, 8 de agosto, a la altura del polígono industrial 'La Viña' en Ciudad Rodrigo, y el aviso ha sido recibido por los servicios de emergencia sobre las 17:28 horas.

Guardias Civiles del Subsector de Tráfico de Salamanca y de la Compañía de Ciudad Rodrigo se encuentran en el lugar regulando el tráfico y auxiliando ante el vuelco del un camión.

Afortunadamente, no se han registrado personas heridas en el accidente. El vehículo pesado implicado se salió de la calzada, lo que obligó a las autoridades a cerrar temporalmente el tramo afectado para garantizar la seguridad de los usuarios y facilitar las labores de retirada del camión.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido un desvío alternativo por la carretera N-620, entre el kilómetro 336 y el 331, para los vehículos que circulan en dirección a Burgos, con el objetivo de minimizar las molestias ocasionadas por el cierre. Se recomienda a los conductores extremar la precaución y respetar las indicaciones del personal de tráfico y la señalización provisional.

Los equipos de emergencia y servicios de mantenimiento trabajan en el lugar para despejar la calzada lo antes posible y realizar las inspecciones correspondientes para garantizar la seguridad vial.

