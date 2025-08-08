Transportes estudia el uso de baterías e hidrógeno verde en la línea Ávila-Salamanca
El Ministerio analiza alternativas sostenibles al diésel en este trazado que no está electrificado
Salamanca
Viernes, 8 de agosto 2025, 17:12
A través de la Dirección General del Sector Ferroviario, el Ministerio de Transportes está buscando alternativas sostenibles al diésel para varias líneas no electrificadas de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). Entre ellas se encuentra la Ávila-Salamanca, por la que circulan los trenes de Media Distancia que conectan la capital del Tormes con Madrid. Sobre la mesa está el posible uso de baterías e hidrógeno verde, según informa en una nota de prensa.
El Ministerio ha iniciado una Consulta Preliminar al Mercado (CPM) para evaluar distintas alternativas tecnológicas a la tracción diésel, mediante su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El objetivo es recopilar información de los operadores económicos del sector ferroviario, garantizando al mismo tiempo la transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación.
Esta consulta pretende dar soporte a los estudios socioeconómicos necesarios para analizar la conveniencia de electrificar una serie de líneas o algunos de sus tramos, o bien modernizarlos con tecnologías ferroviarias innovadoras y alternativas al diésel, con el fin de reducir las emisiones en la Red Ferroviaria de Interés General. Transportes busca, con esta iniciativa, contribuir a la lucha contra el cambio climático y convertir el ferrocarril en un medio de transporte más atractivo tanto para pasajeros como para mercancías.
