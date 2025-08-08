Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un Media Distancia entrando en la estación de tren de Salamanca. ARCHIVO

Transportes estudia el uso de baterías e hidrógeno verde en la línea Ávila-Salamanca

El Ministerio analiza alternativas sostenibles al diésel en este trazado que no está electrificado

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Salamanca

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:12

A través de la Dirección General del Sector Ferroviario, el Ministerio de Transportes está buscando alternativas sostenibles al diésel para varias líneas no electrificadas de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). Entre ellas se encuentra la Ávila-Salamanca, por la que circulan los trenes de Media Distancia que conectan la capital del Tormes con Madrid. Sobre la mesa está el posible uso de baterías e hidrógeno verde, según informa en una nota de prensa.

El Ministerio ha iniciado una Consulta Preliminar al Mercado (CPM) para evaluar distintas alternativas tecnológicas a la tracción diésel, mediante su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El objetivo es recopilar información de los operadores económicos del sector ferroviario, garantizando al mismo tiempo la transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación.

Esta consulta pretende dar soporte a los estudios socioeconómicos necesarios para analizar la conveniencia de electrificar una serie de líneas o algunos de sus tramos, o bien modernizarlos con tecnologías ferroviarias innovadoras y alternativas al diésel, con el fin de reducir las emisiones en la Red Ferroviaria de Interés General. Transportes busca, con esta iniciativa, contribuir a la lucha contra el cambio climático y convertir el ferrocarril en un medio de transporte más atractivo tanto para pasajeros como para mercancías.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Fui policía durante 20 años y ahora sobrevivo entre bancos y supermercados»
  2. 2 El popular quiosco que sacó adelante a una mujer viuda con sus tres hijos: «Mi madre fue muy valiente»
  3. 3 Desesperación entre los vecinos de la comarca: «La situación es insostenible, nos toman por bobos»
  4. 4 Controlado un incendio en Campillo de Azaba
  5. 5 La suerte sonríe a Santa Marta de Tormes, agraciada con un primer premio de la Lotería Nacional
  6. 6 Alarma en Carbajosa de la Sagrada por un incendio en una casa abandonada
  7. 7 Dimite la alcaldesa de Villanueva del Conde
  8. 8 Un incendio en la frontera con Portugal amenaza la localidad de Sobradillo
  9. 9 «Ahora se va a ir el coste a 900 euros y la gente hace cuentas»
  10. 10 El salmantino de los 12 títulos: «Ya no tengo espacio en la pared para colgarlos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Transportes estudia el uso de baterías e hidrógeno verde en la línea Ávila-Salamanca

Transportes estudia el uso de baterías e hidrógeno verde en la línea Ávila-Salamanca