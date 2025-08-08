Una cita de Tinder en las Úrsulas Patricia Sánchez, Carlos Vicente y Lucas Díaz, Edulogic Producciones, estrenan este tarde «MissLunatic1886», una divertida comedia con aroma a los personajes de Carmen Martín Gaite

Roberto Zamarbide Viernes, 8 de agosto 2025, 11:27 Comenta Compartir

Un hombre maduro, @Calisto1970 (Carlos Vicente) , se reune en un encuentro a ciegas con @MissLunatic1886. (Patricia Sánchez) Y lo que sucede después le sorprenderá. La resolución del enigma, esta tarde en el lugar de los hechos con el elenco de Edulogic Producciones en la obra que estrenan dentro de la programación estival del Ayuntamiento «Salamanca plazas y patios».

Una historia ideada por Carmen Martin Gaite late detrás de esta función, como es habitual en las propuestas que Salamanca impulsa este año dedicado a la memoria de la autora salmantina. «Para escribir esta obra me inspiré en el personaje de 'Caperucita en Mahattan'. Me pareció un cuento muy apropiado para adultos, que reúne algunas claves d elo que Carmen Martín Gaite pensaba», afirma Carlos Vicente, autor y director de «@MissLunatic1986».

Vicente subraya su gusto por la sorpresa como elemento de la narración teatral. «Que los protagonistas se vean en una situación que no esperaban. Se me ocurrió contar una cita a través de la app Tinder en las Ürsulas, que no es precisamente donde queda todo el mundo, pero que es una de las calles más bonitas de Salamanca, y me inspiré en las experiencias que me han contado algunos amigos. Un hombre de unos 45 o 50 años que se encuentra con alguien que no esperaba, alguien que vive en la calle, que llega con un carrito de la compra y que le abre un poco los ojos».

Carlos Vicente anuncia una comedia divertida, una escenografía simple -»solo tres sillas»- y que habrá participación del público, «pero no avanzaremos nada más, que la gente no se asuste», bromea.

Patricia Sánchez, Lucas Díaz y el propio Carlos Vicente protagonizan este montaje de la compañía salmantina Edulogic, nacida en 2011 pero cuyos integrantes atesoran larga experiencia trabajando en distintos montajes y áreas relacionadas con la interpretación. El propio Carlos Vicente compagina su labor en Edulogic con Los Absurdos Teatro y cuenta en su currículum teatral con referencias inolvidables de la escena salmantina, como Malagüero Teatro, Trío de Ases o Intrussión, entre otras formaciones. Patricia Vicente, por su parte, es actriz, directora y dramaturga con más de 15 años de experiencia, e imparte formación teatral en Edulogic, donde es responsable de arte y diseño.

Haciendo balance de su trayectoria como autor teatral, en la que cuenta con el reconocimiento de Fundación Siglo que estrenó en 2003 su obra «El saxo suena en play back», Vicente se muestra orgulloso de un logro: «He aprendido a no tomarme demasiado en serio a mí mismo. He dejado de intelectualizar las cosas y me centro, digamos, en la carpintería drámática de la comedia. Creo que he encontrado mi estilo, que podrá gustar más o menos, pero me parece que las obras quedan dignas para ser presentadas ante el público».

Periodista de formación, Carlos Vicente se considera defensor de «un teatro de texto, luego de la palabra se pasa a la acción y ahí se cuenta una historia. Escribir teatro no es un arte excelso ni nada parecido: es un oficio desde el que puedes hacer determinadas preguntas y que luego la gente podrá contestarlas o interpretarlas como quieran. Y a veces hasta te sorprenden»

Como uno de los pilares de la compañía Edulogic, que extiende su actividad a visitas teatralizadas, campamentos o formación, Vicente se muestra satisfecho por el momento que vive la formación. «Estamos donde queríamos estar. Otros compañeros intentan hacer carrera en Madrid, pero en Salamanca se está mucho mejor y el teatro te puede dar para vivir dignamente»

Temas

Salamanca