La Junta rectifica y concede al colegio de La Alberca la unidad escolar adicional La Dirección Provincial de Educación señala que «no se habían tenido en cuenta las altas de algunos alumnos»

José Ángel Montero Salamanca Viernes, 8 de agosto 2025, 17:39

A pesar de la negativa inicial de implantar una unidad escolar adicional en el colegio de La Alberca, la Junta de Castilla y León, ante «el ruido» provocado por los padres y madres en los últimos días, ha dado marcha atrás en su decisión inicial y se ha comprometido a implantar el próximo curso la sexta unidad en el CEIP Sierra de Francia, de La Alberca, según confirman a LA GACETA fuentes de la AMPA. «Nos ha llamado el director provincial de Educación, Ángel Morín, para decirnos que se nos concedía esa unidad adicional», subrayan estas mismas fuentes.

A la hora de justificar este cambio de decisión, Morín indica que había habido un error a la hora de contabilizar el número de alumnos. «Reconoce que no habían tenido en cuenta las altas de algunos alumnos», confirman estas mismas fuentes, conscientes de que la presión mediática ejercida en los últimos días ha sido «fundamental» en esta toma de decisión. «Tenía que haber sido así desde el principio», anotan.

Los padres y madres del centro educativo no esconden su «satisfacción» por este logro, conscientes de que «el objetivo que se perseguía se ha cumplido», apostillan. Esta decisión cambia por completo el programa de actividades previsto por la AMPA, los profesores y el Ayuntamiento, que cancelan la manifestación de protesta programada para el próximo miércoles, 13 de agosto, en La Alberca.

La AMPA del centro y el propio Ayuntamiento de La Alberca habían solicitado en varias ocasiones a la Dirección Provincial de Educación y a la Junta de Castilla y León la puesta en marcha el próximo curso de una unidad escolar adicional y no había obtenido respuesta. Es más, habían decidido posponer cualquier decisión hasta finales de agosto.

El centro Sierra de Francia, lejos de doblegarse, había insistido en su petición con el argumento de que esta situación, bastante frecuente en el medio rural, requería medidas específicas para garantizar la equidad. «Además, nuestro centro presenta una dinámica distinta a la tendencia de la comarca, pues, a pesar de la despoblación y del cierre reciente de centros cercanos, y CEIP Sierra de Francia mantiene un flujo constante de matriculaciones», argumentan. En la actualidad, el centro cuenta con 69 alumnos, cinco de ellos con necesidades educativas especiales.