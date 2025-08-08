Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exterior del Sierra de Francia. ARCHIVO

La Junta rectifica y concede al colegio de La Alberca la unidad escolar adicional

La Dirección Provincial de Educación señala que «no se habían tenido en cuenta las altas de algunos alumnos»

José Ángel Montero

José Ángel Montero

Salamanca

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:39

A pesar de la negativa inicial de implantar una unidad escolar adicional en el colegio de La Alberca, la Junta de Castilla y León, ante «el ruido» provocado por los padres y madres en los últimos días, ha dado marcha atrás en su decisión inicial y se ha comprometido a implantar el próximo curso la sexta unidad en el CEIP Sierra de Francia, de La Alberca, según confirman a LA GACETA fuentes de la AMPA. «Nos ha llamado el director provincial de Educación, Ángel Morín, para decirnos que se nos concedía esa unidad adicional», subrayan estas mismas fuentes.

A la hora de justificar este cambio de decisión, Morín indica que había habido un error a la hora de contabilizar el número de alumnos. «Reconoce que no habían tenido en cuenta las altas de algunos alumnos», confirman estas mismas fuentes, conscientes de que la presión mediática ejercida en los últimos días ha sido «fundamental» en esta toma de decisión. «Tenía que haber sido así desde el principio», anotan.

Los padres y madres del centro educativo no esconden su «satisfacción» por este logro, conscientes de que «el objetivo que se perseguía se ha cumplido», apostillan. Esta decisión cambia por completo el programa de actividades previsto por la AMPA, los profesores y el Ayuntamiento, que cancelan la manifestación de protesta programada para el próximo miércoles, 13 de agosto, en La Alberca.

La AMPA del centro y el propio Ayuntamiento de La Alberca habían solicitado en varias ocasiones a la Dirección Provincial de Educación y a la Junta de Castilla y León la puesta en marcha el próximo curso de una unidad escolar adicional y no había obtenido respuesta. Es más, habían decidido posponer cualquier decisión hasta finales de agosto.

El centro Sierra de Francia, lejos de doblegarse, había insistido en su petición con el argumento de que esta situación, bastante frecuente en el medio rural, requería medidas específicas para garantizar la equidad. «Además, nuestro centro presenta una dinámica distinta a la tendencia de la comarca, pues, a pesar de la despoblación y del cierre reciente de centros cercanos, y CEIP Sierra de Francia mantiene un flujo constante de matriculaciones», argumentan. En la actualidad, el centro cuenta con 69 alumnos, cinco de ellos con necesidades educativas especiales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Fui policía durante 20 años y ahora sobrevivo entre bancos y supermercados»
  2. 2 El popular quiosco que sacó adelante a una mujer viuda con sus tres hijos: «Mi madre fue muy valiente»
  3. 3 Desesperación entre los vecinos de la comarca: «La situación es insostenible, nos toman por bobos»
  4. 4 La suerte sonríe a Santa Marta de Tormes, agraciada con un primer premio de la Lotería Nacional
  5. 5 Alarma en Carbajosa de la Sagrada por un incendio en una casa abandonada
  6. 6 Dimite la alcaldesa de Villanueva del Conde
  7. 7 Un incendio en la frontera con Portugal amenaza la localidad de Sobradillo
  8. 8 Controlado un incendio en Campillo de Azaba
  9. 9 El salmantino de los 12 títulos: «Ya no tengo espacio en la pared para colgarlos»
  10. 10 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 8 de agosto?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Junta rectifica y concede al colegio de La Alberca la unidad escolar adicional

La Junta rectifica y concede al colegio de La Alberca la unidad escolar adicional