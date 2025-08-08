El salmantino de los 12 títulos: «Ya no tengo espacio en la pared para colgarlos» Pedro Adolfo Vera ha dedicado la última década a acumular conocimientos alcanzado una sorprendente cantidad de estudios superiores

María Andrea Sandia Salamanca Viernes, 8 de agosto 2025, 11:07

La pasión de Pedro Adolfo Vera por los estudios empezó un poco más tarde de lo habitual. A los 30 años, el salmantino de raíces venezolanas no había sentido la necesidad de realizar estudios superiores; sin embargo, en un punto de su vida decidió que quería aventurarse a volver a las aulas. Después de eso, no hubo vuelta atrás.

Empezó discretamente con un título en delineación industrial que no lo terminó de convencer, así que lo dejó para sumergirse en el mundo de la imagen y el sonido. Ese fue su primer título formativo y, con él, se dio cuenta de cuánto disfrutaba asistir a clases y acumular conocimientos.

«Yo lo hago por curiosidad. Me gusta entender cómo funciona el mundo y hacerme preguntas. Por motivos personales no empecé a estudiar hasta los 30 años. En ese momento tenía un poco de miedo. Pensaba que tal vez ya estaba un poco mayor y que me iba a costar mucho agarrar el hábito, pero al final todo es ponerse y hacer las cosas porque tú quieres y no por obligación», señala Pedro Adolfo.

A esa primera formación le siguieron muchas otras, hasta alcanzar un total de 12 títulos, entre los que se cuentan seis grados universitarios, tres formaciones técnicas, tres másteres (incluyendo el que habilita para el ejercicio de la abogacía) y un diplomado.

De esta manera, el salmantino puede presumir de ser abogado, criminólogo, documentalista, licenciado en Administración de Empresas, politólogo e historiador del arte, además de especialista en varias áreas.

Tal es la cantidad de documentos de estudios cursados que acumula Pedro Adolfo que, bromea, «ya no tiene espacio en la pared para colgarlos». «Al principio me hacía la orla y todo eso; ya no. Incluso hay veces que pasan años antes de que vaya a retirar un título. Me ha pasado que me digo: 'Acuérdate de buscar tu título, que lo tienes olvidado'», relata.

Un currículum que Pedro Adolfo tiene pensado seguir ampliando, ya que actualmente cursa un doctorado en Historia del Arte y ya tiene en mente inscribirse en el grado de Humanidades. «Los estudios que he cursado se complementan entre ellos. Al final, están todos relacionados con las ciencias sociales. Siento que Humanidades puede ser el cemento que los unifique a todos», considera.

Además de su gusto por el estudio, Pedro Adolfo confiesa que uno de los motivos que lo impulsó a matricularse en tantos grados fue su preocupación por la situación política de Venezuela, país del que procede su familia y que visita a menudo. «Mi familia es de Maracaibo y yo me siento venezolano; incluso tengo la nacionalidad. Por negocios he tenido que viajar varias veces al país, y me entristece mucho todo lo que ocurre allí. Eso me hizo interesarme por la política y el derecho», resalta.

Pedro Adolfo destaca que la clave para sacar adelante cualquier meta es mantenerse motivado. «Para mí no se trata solo de acumular títulos, sino de disfrutar el proceso. Me gusta aprender cosas nuevas cada día», cuenta, aunque se reconoce un privilegiado. «Me dedico a los negocios, así que tengo la oportunidad de organizar mi tiempo como a mí me venga mejor. Para una persona que tenga que cumplir un horario fijo, tal vez es más complicado matricularse en una carrera y asistir a clases. Pero, si te organizas y pones lo mejor de ti, puedes lograrlo», añade.

