Jugadores de Unionistas celebran uno de los goles en el derbi. LAYA

Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 9 de agosto de 2025

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:47

Dos zarpazos le dan a Unionistas el derbi de Copa RFEF frente al Salamanca UDS (2-0)

El conjunto del Reina Sofía se impone a los de Jorge García, que pagaron caro su falta de gol pese a firmar buenos pasajes, con los tantos de Palmero e Iván Moreno

Un incendio obliga a los pasajeros del Media Distancia a bajar en Ávila y llegar en autobús a Madrid

Renfe informa de que el fuego entre Santa María de la Alameda y Las Navas del Marqués suspende la circulación de varias frecuencias

Invasión en Salvatierra de Tormes: cientos de vehículos acampan de manera ilegal en el entorno del embalse de Santa Teresa

La llegada de furgonetas, caravanas y turismos empezó durante la noche de este viernes y se estima que hay 6.000 personas

Herido un hombre de 59 años tras ser arrollado por un turismo en Fuentes de Oñoro

El accidente se ha producido a las 13:24 horas de este sábado y la víctima ha sido trasladado al Hospital

El calor hace estragos en Salamanca: declarados dos incendios en Herguijuela de la Sierra y en Ciudad Rodrigo

El primero se ha originado pasadas las 13:30 horas del mediodía y, el segundo, pasadas las 15:00

Herida una sexagenaria tras la salida de vía de un turismo en Aldeatejada

El accidente ha ocurrido en el kilómetro 9 de la carretera CL-512

Rodrigo Fito, octavo en el Europeo sub20 en los 200 metros: «Estoy muy feliz»

El velocista salmantino firma un buen papel en Tampere. Sufrida semifinal en la que logró el pase a la ronda final por tiempos

Dos heridos en una pelea multitudinaria en La Fregeneda

La riña ha tenido lugar sobre las 5:52 horas de este sábado en la calle Héroes y Mártires del municipio salmantino

Dos jóvenes se estrellan en Vistahermosa tras coger el coche de un familiar sin permiso de conducir

Ambos varones, de 18 y 19 años, han sido denunciados y se han instrumentado diligencias que han sido remitidas al juzgado

Las carnicerías se preparan para una subida inminente de uno de sus mejores productos: «Viene gente a los pueblos y...»

La escasez y la alta demanda han elevado los precios de estos productos estrella, que, en los últimos días, han marcado la pauta en las pescaderías del Mercado Central

Continúa activo el incendio en Portugal que amenaza a la localidad salmantina de Sobradillo

Por el momento, la superficie quemada estimada son 24 kilómetros cuadrados

El bar que gana la Champions en verano: «Aunque haga calor la gente quiere estar aquí»

Alberto Elvira relata a LA GACETA la historia del bar Okey, cuya terraza dinamiza las noches de los barrios de Labradores, Alamedilla y La Estación y, además, es sede de la peña madridista de Salamanca

Susto en Capuchinos: una nonagenaria pide auxilio por un incendio en una vivienda

Los hechos han ocurrido en una casa unifamiliar a la altura del número 79 de la calle Hermanas Fidalgo Morales

Castellanos de Moriscos, unido en torno a la paella

La gran cita gastronómica de las fiestas ofreció 2.500 raciones de arroz

