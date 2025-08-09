Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 9 de agosto de 2025
Dos zarpazos le dan a Unionistas el derbi de Copa RFEF frente al Salamanca UDS (2-0)
El conjunto del Reina Sofía se impone a los de Jorge García, que pagaron caro su falta de gol pese a firmar buenos pasajes, con los tantos de Palmero e Iván Moreno
Un incendio obliga a los pasajeros del Media Distancia a bajar en Ávila y llegar en autobús a Madrid
Renfe informa de que el fuego entre Santa María de la Alameda y Las Navas del Marqués suspende la circulación de varias frecuencias
Invasión en Salvatierra de Tormes: cientos de vehículos acampan de manera ilegal en el entorno del embalse de Santa Teresa
La llegada de furgonetas, caravanas y turismos empezó durante la noche de este viernes y se estima que hay 6.000 personas
Herido un hombre de 59 años tras ser arrollado por un turismo en Fuentes de Oñoro
El accidente se ha producido a las 13:24 horas de este sábado y la víctima ha sido trasladado al Hospital
El calor hace estragos en Salamanca: declarados dos incendios en Herguijuela de la Sierra y en Ciudad Rodrigo
El primero se ha originado pasadas las 13:30 horas del mediodía y, el segundo, pasadas las 15:00
Herida una sexagenaria tras la salida de vía de un turismo en Aldeatejada
El accidente ha ocurrido en el kilómetro 9 de la carretera CL-512
Rodrigo Fito, octavo en el Europeo sub20 en los 200 metros: «Estoy muy feliz»
El velocista salmantino firma un buen papel en Tampere. Sufrida semifinal en la que logró el pase a la ronda final por tiempos
Dos heridos en una pelea multitudinaria en La Fregeneda
La riña ha tenido lugar sobre las 5:52 horas de este sábado en la calle Héroes y Mártires del municipio salmantino
Dos jóvenes se estrellan en Vistahermosa tras coger el coche de un familiar sin permiso de conducir
Ambos varones, de 18 y 19 años, han sido denunciados y se han instrumentado diligencias que han sido remitidas al juzgado
Las carnicerías se preparan para una subida inminente de uno de sus mejores productos: «Viene gente a los pueblos y...»
La escasez y la alta demanda han elevado los precios de estos productos estrella, que, en los últimos días, han marcado la pauta en las pescaderías del Mercado Central
Continúa activo el incendio en Portugal que amenaza a la localidad salmantina de Sobradillo
Por el momento, la superficie quemada estimada son 24 kilómetros cuadrados
El bar que gana la Champions en verano: «Aunque haga calor la gente quiere estar aquí»
Alberto Elvira relata a LA GACETA la historia del bar Okey, cuya terraza dinamiza las noches de los barrios de Labradores, Alamedilla y La Estación y, además, es sede de la peña madridista de Salamanca
Susto en Capuchinos: una nonagenaria pide auxilio por un incendio en una vivienda
Los hechos han ocurrido en una casa unifamiliar a la altura del número 79 de la calle Hermanas Fidalgo Morales
Castellanos de Moriscos, unido en torno a la paella
La gran cita gastronómica de las fiestas ofreció 2.500 raciones de arroz
