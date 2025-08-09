Dos zarpazos le dan a Unionistas el derbi de Copa RFEF frente al Salamanca UDS (2-0) El conjunto del Reina Sofía se impone a los de Jorge García, que pagaron caro su falta de gol pese a firmar buenos pasajes, con los tantos de Palmero e Iván Moreno

Iván Ramajo Salamanca Sábado, 9 de agosto 2025, 22:04

A las 19:29 el derbi salió del letargo de mil días en el que se encontraba desde el pasado 14 de 2021. Una pitada a pleno pulmón a lo que daba el Reina Sofía en esos momentos recibió a los jugadores del Salamanca UDS. Los decibelios y el ambiente de derbi, derbi fue creciendo conforme fueron llenándose las butacas. Para cuando Iván Pablo mandó a los jugadores poner rumbo al rectángulo de juego el ruido ambiente recordaba al del ciclo 2017/21: «En Salamanca reina el fútbol popular», se desplegó en el tifo del Fondo Oeste. Recordando además la Primera RFEF en la que juega el conjunto local.

Y aunque fuera de Perogrullo ahí estuvo el quid del encuentro. El conjunto de Oriol Riera hizo valer su mayor categoría (especialmente el físico) para ganar su segundo derbi de la serie histórica. Los blanquinegros se llevaron los primeros duelos, en esa máxima impuesta por José Antonio Camacho en el Real Madrid de las remontadas. Y eso como que asustó al Salamanca UDS. Esa endeblez de piernas le valió a Palmero para poner la primera piedra del triunfo. Con un control de aquella manera y un derechazo ajustado al palo le bastaron para superar a Leo Mendes y desatar la locura del estadio de La Vega.

Unionistas vivió los siguientes minutos a rebufo del subidón del gol. Piso con cierta claridad el área pero no fue capaz de poner en aprietos ya al meta del Salamanca UDS, que se fue soltando acumulando cada vez posesiones más largas del balón. Unionistas se sintió cómodo en ese segundo plano, sobre todo porque el conjunto del Helmántico cortocircuitaba en tres cuartos de campo. Hasta que en un balón bombeado al área pareció hacer clic. Primero con un remate acrobático de Mancebo que Marino salvó, después con una contra de libro de Aimar Barrera y acto seguido con otro balón centrado al corazón del área desde el costado izquierdo en el que Dani Hernández se enredó tratando de asegurar el gol. Ninguna de ellas fue tan clara como para que Unionistas tratar de recuperar la iniciativa, y en ese tono se llegó al descanso.

El comienzo de la segunda mitad pilló con el pie cambiado a la grada. Pero tampoco se perdió nada, porque el guion del segundo tiempo fue calcado al tramo final del primer acto. Ni la entrada de Iván Moreno por el lesionado Piñán le cambió el paso al conjunto del Reina Sofía, que siguió tras la mata pese a que Aimar Barrera le complicó la vida a Unai Marino en un par de acciones eléctricas por banda izquierda.

Tuvo que firmar una gran parada el meta vasco, a tremendo zurdazo de Souley, para que el conjunto de Oriol Riera se reenganchara al encuentro. Era ya el minuto 60 de partido cuando Olmedo, con el Salamanca UDS subido a las barbas, se recorrió el campo de fondo a fondo, provocando las dudas en la zaga de Jorge García y sumando para el contador la segunda ocasión más clara de los locales en lo que iba de choque.

La doble entrada al campo de Iván Moreno y Ramiro acabó de reconectar del todo a Unionistas al derbi. Que mató el derbi en la siguiente media aproximación al área que tuvo. Fue Iván Moreno, quien se encargó de hacerlo con un extraordinario tanto que se coló por la escuadra de Leo Mendes.

Fue todo un mazazo para el conjunto de Jorge García, que había hecho méritos para haber igualado el encuentro, pero le pesó en exceso su falta de olfato; lo que no le quitó el gol fue la imagen de equipo alegre con balón que quiere proponer de manera incansable.

FICHA TÉCNICA

Unionistas: Unai Marino; Víctor Olmedo, Gorjón, Farru, Prada; Juanma (Ramiro, min.63), Jan Encuentra; Aarón Piñán (Iván Moreno, min.46), De la Nava /(Hugito, min.85), Palmero (Hugo de Bustos, min.63) y Pachón (Pere Marco, min.75).

Salamanca UDS: Leo Mendes; Parra (Tomi, min.75), Casado (Rivas, min.85), Marotías, Souley; Lara (Carrasco, min.75), Cristeto, Dani Hernández (Alba, min.85); Mancebo, Aimar y Pablo Servetti.

Árbitro: Iván Pablo Gómez, asistido en las bandas por García Calvo y Hernández Valle. Mostró amarillas a Junama (21') y Gorjón (53') por Unionistas; y a Cristeto (11') y Lara (60') por el Salamanca UDS.

Goles: 1-0, min.3: Palmero; 2-0, min.78: Iván Moreno.

Incidencias: Reina Sofía. 3.523 espectadores. Jornada 2ª del Grupo A de la fase regional de la Copa Federación. 36ºC al comienzo del choque, solo uno menos a su finalización.