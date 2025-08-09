Atropellado un hombre de 59 años en Fuentes de Oñoro
El accidente se ha producido a las 13:24 horas de este sábado y la víctima ha sido trasladado al hospital
La Gaceta
Sábado, 9 de agosto 2025, 13:58
Un turismo a atropellado a un peatón de 59 años en la Avenida Europa, en Fuentes de Oñoro a eso de las 13.24 horas. El 112 tras recibir el aviso ha alertado a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Sacyl. La víctima ha sido trasladada al Hospital.
