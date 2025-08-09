Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Rodrigo Fito, en su pico de máximo esfuerzo, durante las 'semis' del 200. RFEA/SPORTMEDIA

Rodrigo Fito, octavo en el Europeo sub20 en los 200 metros: «Estoy muy feliz»

El velocista salmantino firma un buen papel en Tampere. Sufrida semifinal en la que logró el pase a la ronda final por tiempos

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:14

Rodrigo Fito finalizó octavo su paso por los 200 metros en el campeonato de Europa sub20 que se celebra hasta el día de hoy en Tampere (Finlandia), tras una jornada intensísima que arrancó con una durísima serie de semifinales y que concluyó a las 16:45 horas enfrentándose a los mejores del continente en su especialidad: «Estoy muy feliz de poder luchar en esta final que tanto me ha costado llegar, he disfrutado la carrera un montón», aseguró exhausto tras cruzar la línea de meta ante las cámaras de Teledeporte.

Lo cierto es que el atleta del CD La Armuña se dejó el mismo alma para poder acceder a la final en una serie de semifinales que tuvo, a la postre, a dos de los tres medallistas del 200 masculino. El salmantino firmó una marca de 21.29 que le valió para obtener el pase a la final vespertina por la vía de los tiempos.

Cansados pero felices 😁La velocidad 🇪🇸 está que se sale en #Tampere2025 🥉 para Oriol Sánchez 8º Rodrigo FitoY lo que se viene en el relevazo 4x100m 💥📺 @teledeporte / @EurovisionSport #EspañaAtletismo #PasiónPorCompetir pic.twitter.com/cgGeu4wkXB— atletismoRFEA (@atletismoRFEA) August 9, 2025

En esta 'semi' también lograron billete para la final el portugués Pedro Afonso, como ganador de la serie, el español Oriol Sánchez y el estonio Herman Seire, al ser los tres primeros clasificados, y el británico Jake Odey-Jordan, quien como Fito, logró avanzar con 'q' minúscula.

Ya en la final, Fito acusó el enorme esfuerzo que había hecho dos horas y tres cuartos antes y firmó su peor tiempo en las tres carreras en Tampere, al parar el crono en 22.19.

La medalla de oro fue para el gran favorito, el italiano, Diego Nappi, quien se impuso con un imponente 20.77, seguido de Pedro Afonso y Oriol Sánchez.

