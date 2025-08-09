Susto en Capuchinos: una mujer pide auxilio por un incendio en una vivienda en Capuchinos Los hechos han ocurrido en una casa unifamiliar a la altura del número 75 de la calle Hermanas Fidalgo Morales

C. L. S. Salamanca Sábado, 9 de agosto 2025, 12:24 | Actualizado 12:58h.

Una mujer ha resultado afectada por inhalación de humo tras un incendio declarado en una vivienda unifamiliar en la zona de Capuchinos de Salamanca.

Emergencias 112 de Castilla y León recibía el aviso sobre las 11:20 horas de este sábado, 9 de agosto, informando de que salía humo de un domicilio situado a la altura del número 75 de la calle Hermanas Fidalgo Morales, donde una mujer estaba pidiendo auxilio y podría necesitar asistencia sanitaria.

De inmediato, la sala de operaciones del 112 ha dado aviso a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl. Una vez en el lugar, el personal sanitario ha atendido a la mujer, que finalmente ha sido trasladada en ambulancia al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.