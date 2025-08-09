Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los Bomberos de Salamanca en una foto de archivo.

Susto en Capuchinos: una mujer pide auxilio por un incendio en una vivienda en Capuchinos

Los hechos han ocurrido en una casa unifamiliar a la altura del número 75 de la calle Hermanas Fidalgo Morales

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Sábado, 9 de agosto 2025, 12:24

Una mujer ha resultado afectada por inhalación de humo tras un incendio declarado en una vivienda unifamiliar en la zona de Capuchinos de Salamanca.

Emergencias 112 de Castilla y León recibía el aviso sobre las 11:20 horas de este sábado, 9 de agosto, informando de que salía humo de un domicilio situado a la altura del número 75 de la calle Hermanas Fidalgo Morales, donde una mujer estaba pidiendo auxilio y podría necesitar asistencia sanitaria.

De inmediato, la sala de operaciones del 112 ha dado aviso a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl. Una vez en el lugar, el personal sanitario ha atendido a la mujer, que finalmente ha sido trasladada en ambulancia al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El salmantino de los 12 títulos: «Ya no tengo espacio en la pared para colgarlos»
  2. 2 El peligroso incendio en San Bartolomé de Pinares corta la circulación de los trenes de Madrid con destino Salamanca
  3. 3 Trasladadas al Hospital dos personas tras volcar con su furgoneta en la SA-114, en Nava de Sotrobal
  4. 4 Declarado un incendio en Portugal, muy próximo a Fuentes de Oñoro
  5. 5 Detenido por robar un coche y golpear y atropellar al dueño del vehículo en su huida en Villamayor
  6. 6 Cortada la A-62, a la altura de Ciudad Rodrigo, tras la salida de vía y vuelco de un camión
  7. 7 Bomberos de la Diputación actúan en la frontera para evitar que un incendio de Portugal alcance a Sobradillo
  8. 8 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 8 de agosto?
  9. 9 Hospitalizado el excomisionado del Gobierno para la reconstrucción José María Ángel tras un intento de suicidio
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 8 de agosto de 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Susto en Capuchinos: una mujer pide auxilio por un incendio en una vivienda en Capuchinos

Susto en Capuchinos: una mujer pide auxilio por un incendio en una vivienda en Capuchinos