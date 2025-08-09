Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del incendio en Mata de Lobos (Portugal), en la frontera con Sobradillo. L.G.

Continúa activo el incendio en Portugal que amenaza a la localidad salmantina de Sobradillo

Por el momento, la superficie quemada estimada son 24 kilómetros cuadrados

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:47

Continúa el grave incendio forestal declarado sobre las 21:47 horas del pasado jueves en Mata de Lobos (Portugal) y que amenaza la provincia de Salamanca, en concreto a la localidad de Sobradillo, en la comarca de Vitigudino.

Las llamas, que avanzan por la misma ribera del río Águeda cerca del límite fronterizo con el territorio portugués, han movilizado durante estos días a medios de la Junta de Castilla y León y a los bomberos salmantinos en trabajos de contención para impedir que el fuego cruce a España. Este despliegue no tiene como objetivo intervenir en Portugal, sino crear un escudo de contención.

«El fuego sigue activo. Esperemos que el río Águeda lo siga controlando, actúe de cortafuegos y no nos afecte porque con estos calores...», ha manifestado este sábado, 9 de agosto, a LA GACETA el alcalde de Sobradillo, José María González. Por el momento, la superficie quemada estimada son 24 kilómetros cuadrados.

Las llamas en la localidad lusa. L.G.

