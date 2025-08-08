Bomberos de la Diputación actúan en la frontera para evitar que un incendio de Portugal alcance a Sobradillo Un fuego forestal declarado en Mata de Lobos (Portugal) amenaza la provincia de Salamanca, en concreto mantiene en vilo a la localidad salmantina

Un incendio forestal declarado en Mata de Lobos (Portugal) amenaza la provincia de Salamanca, en concreto mantiene en vilo a la localidad salmantina de Sobradillo, en la comarca de Vitigudino. Las llamas, que avanzan por la misma ribera del río Águeda cerca del límite fronterizo con el territorio portugués, han movilizado a medios de la Junta de Castilla y León y a los bomberos salmantinos en trabajos de contención para impedir que el fuego cruce a España. Este despliegue no tiene como objetivo intervenir en Portugal, sino crear un escudo de contención.

Desde la noche de este jueves, sobre las 21:47 horas, y las primeras horas de este viernes, 8 de agosto se han desplegado a la zona limítrofe cuatro cuadrillas de extinción terrestres, dos agentes forestales, dos camiones autobomba y tres ELIF gestionados por la Junta, equipos de lucha contra incendios forestales helitransportadas para zonas de difícil acceso. Al operativo se han sumado también efectivos del Parque de Bomberos de Lumbrales, que colaboran en labores preventivas y vigilancia de cortafuegos para garantizar la protección de la población.

Las autoridades subrayan la peligrosidad que supondría la entrada del incendio en territorio nacional, ya que de propagarse a Sobradillo pondría en grave riesgo tanto a los vecinos como a su entorno natural. Por el momento, las actuaciones se centran en fortalecer las líneas defensivas y vigilar la evolución del incendiodesde el lado español, a la espera de novedades sobre su avance en el país luso.

Las condiciones climáticas y el difícil acceso en la zona de frontera complican las tareas de extinción, por lo que la vigilancia se mantendrá intensificada a lo largo de toda la jornada para minimizar cualquier peligro para la comarca. Las autoridades piden a los habitantes de la zona que extremen la precaución y sigan las instrucciones de los servicios de emergencia.