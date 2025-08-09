Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del incendio declarado en Herguijuela de la Sierra. INFOCAL

El calor hace estragos en Salamanca: declarados dos incendios en Herguijuela de la Sierra y en Ciudad Rodrigo

El primero se ha originado pasadas las 13:30 horas del mediodía y, el segundo, pasadas las 15:00

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Sábado, 9 de agosto 2025, 15:49

El calor sigue haciendo estragos en Salamanca. Dos incendios se han declarado en dos pueblos de la provincia en el mediodía de este sábado, 9 de agosto. El primero de ellos se originaba pasadas las 13:30 horas en la localidad de Herguijuela de la Sierra, en comarca de La Alberca y, el segundo, pasadas las 15:00 horas, en Ciudad Rodrigo.

Una vez recibidos ambos avisos en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León, la sala de operaciones del 112 desplazaba hasta la localidad de Herguijuela de la Sierra a un total de 12 medios, entre los cuales están participando en las labores de extinción tres agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, cuatro camiones autobomba, una unidad ELIF y dos hidroaviones. Respecto al fuego originado en Miróbriga, el cual se ha declarado cerca de una cuneta de la A-62, a la altura de El Salto, hay que destacar que la Junta de Castilla y León ha desplazado a un total de 14 medios, de entre los cuales figuran tres agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, tres camiones autobomba, dos unidades ELIF, tres hidroaviones y una dotación de los Bomberos de la Diputación.

Por el momento, se desconoce el alcance que han tenido las llamas en ambos focos declarados y la superficie total que ha quedado dañada, todavía en perimetración.

Otros dos controlados

Tal y como se detalla en la página web del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León (INFOCAL), otros dos incendios se han dado por controlados en la mañana de este sábado, 9 de agosto. Ambos, originados en Pelabravo y en Topas, se declaraban pasadas las 12:30 horas y apenas precisaban de la intervención de tres medios.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

