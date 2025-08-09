Herida una sexagenaria tras la salida de vía de un turismo en Aldeatejada El accidente ha ocurrido en el kilómetro 9 de la carretera CL-512

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida leve, con dolor de cuello y algún corte, tras la salida de vía de un turismo en el término municipal de la localidad salmantina de Aldeatejada.

Emergencias 112 de Castilla y León recibía el aviso sobre las 15:30 horas de este sábado, 9 de agosto, en el kilómetro 9 de la carretera CL-512.

De inmediato la sala de operaciones del 112 ha alertado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl. Por el momento se desconoce si ha tenido que ser evacuada al Hospital de Salamanca.