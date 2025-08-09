Las carnicerías se preparan para una subida inminente de uno de sus mejores productos: «Viene gente a los pueblos y...» La escasez y la alta demanda han elevado los precios de estos productos estrella, que, en los últimos días, han marcado la pauta en las pescaderías del Mercado Central

Un carnicero del Mercado sostiene los dos productos que más han subido en su estand.

Elena Martín Salamanca Sábado, 9 de agosto 2025, 15:33 Comenta Compartir

El Mercado Central vive días de intensa actividad. La combinación de fiestas patronales en los pueblos de la provincia y el auge de las barbacoas ha disparado las ventas en los últimos días. A pesar de que las temperaturas han subido, el calor no ha sido un obstáculo para que compradores locales y visitantes llenen los pasillos y, ante esto, los vendedores han coincidido: «Se nota más movimiento que en julio. La gente compra más y mejor».

Ampliar El pescadero de Pescados Moreno sujeta dos lenguados.

En las carnicerías, el lomo y la ternera han registrado ligeros incrementos, fruto de pequeñas subidas semanales que, sumadas, ya se dejan notar. Aunque no todos los cortes han cambiado de precio, la tendencia es al alza en los productos de mayor calidad.

La demanda se ha concentrado en carnes pensadas para compartir: chuletón, entrecot y filetes son las estrellas de estos días. De esta forma, la carne de guisar y la picada han perdido algo de protagonismo, mientras que las piezas para parrillada y barbacoa han sido las protagonistas en lo que a ventas se refiere.

De cara a los próximos días, se prevé, además, una subida inminente en los jamones, atribuida a una posible escasez de piezas respecto a lo esperado para estas fechas. «El ambiente es muy bueno. Viene gente de fuera que está de vacaciones en los pueblos y se nota que compran más cantidad para celebraciones familiares», comenta uno de los carniceros del Mercado.

Ampliar Feli, frutera del Mercado Central, sujeta dos pimientos rojos, que ahora están 'por las nubes' en las fruterías.

En las fruterías, el pimiento rojo ha sido el protagonista de las quejas. Y es que, ahora mismo, ronda los 6 euros el kilo tras un encarecimiento progresivo que los vendedores atribuyen a la estrategia de algunos productores para controlar la oferta.

La judía verde de Salamanca, recogida a mano y con menor disponibilidad por el calor, alcanza los 4,98 euros el kilo. A pesar del precio, muchos clientes optan por ella frente a la importada, que consideran de menor calidad.

En las fruterías, se mantienen en precios altos la ciruela Claudia (2,90 euros el kilo), la pera limonera gorda (3,48 euros el kilo) y la pequeña (2,98 euros el kilo), la manzana Royal Gala gorda (2,98 euros el kilo) y pequeña (2,40 euros el kilo), así como la mandarina importada (3,98 euros el kilo), que sigue teniendo salida incluso en verano.

Otros productos que se mantienen caros son la fresa de Segovia (6 euros el kilo), el mango Osteen (4 euros el kilo), la uva nacional (3,90 euros el kilo) y el aguacate (1,90 euros el kilo). En el lado positivo, sandía y melón nacionales se han abaratado, situándose en 0,75 y 1,28 euros el kilo, respectivamente, favoreciendo así un fuerte aumento en sus ventas. También las nectarinas y melocotones, que se encuentran entre 2,98 y 3,48 euros el kilo, se mantienen estables y con buena calidad.

Ampliar Los arándonos y el mango, claros protagonistas de las fruterías del Mercado al haber entrado como novedades en estos estands.

Por último, en las pescaderías, la noticia más positiva para los clientes es la bajada del salmón, que ha pasado de 17,90 euros el kilo a 14,90 euros el kilo, gracias a la abundante entrada desde Noruega. El bonito también mantiene precios bajos debido a la buena disponibilidad de la temporada. El protagonista de las malas noticias es, claramente, el lenguado, que se ha encarecido hasta los 39,95 euros el kilo. También la almeja ha subido de 36 euros a 40 euros el kilo.