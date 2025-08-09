Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una dotación de la Policía Local de Salamanca.

Dos jóvenes se estrellan en Vistahermosa tras coger el coche de un familiar sin permiso de conducir

Ambos varones, de 18 y 19 años, han sido denunciados y se han instrumentado diligencias que han sido remitidas al juzgado

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:01

Dos jóvenes de 18 y 19 años han protagonizado este sábado, 9 de agosto, un accidente de tráfico en la carretera de Vistahermosa, en Salamanca, después de circular sin autorización y provocar daños materiales.

El siniestro se produjo en torno a las 8:10 horas, cuando, según fuentes cercanas al caso, uno de los implicados cogió sin permiso el coche de su padre y, junto con su acompañante, recorrió varias calles de la capital antes de perder el control del vehículo.

Finalmente, el turismo terminó estrellado en la zona de Vistahermosa. Al lugar del suceso acudieron agentes de la Policía Local de Salamanca, que confirmaron que ninguno de los dos ocupantes había obtenido nunca el permiso de conducir. Ambos han sido denunciados y se han instrumentado diligencias que han sido remitidas al juzgado. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque el accidente dejó importantes daños materiales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Invasión en Salvatierra de Tormes: cientos de vehículos acampan de manera ilegal en el entorno del embalse de Santa Teresa
  2. 2 El salmantino de los 12 títulos: «Ya no tengo espacio en la pared para colgarlos»
  3. 3 Las carnicerías se preparan para una subida inminente de uno de sus mejores productos: «Viene gente a los pueblos y...»
  4. 4 El calor hace estragos en Salamanca: declarados dos incendios en Herguijuela de la Sierra y en Ciudad Rodrigo
  5. 5 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 9 de agosto?
  6. 6 Cortada la A-62, a la altura de Ciudad Rodrigo, tras la salida de vía y vuelco de un camión
  7. 7 Trasladadas al Hospital dos personas tras volcar con su furgoneta en la SA-114, en Nava de Sotrobal
  8. 8 Un incendio obliga a los pasajeros del Media Distancia a bajar en Ávila y llegar en autobús a Madrid
  9. 9 El peligroso incendio en San Bartolomé de Pinares corta la circulación de los trenes de Madrid con destino Salamanca
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 8 de agosto de 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Dos jóvenes se estrellan en Vistahermosa tras coger el coche de un familiar sin permiso de conducir

Dos jóvenes se estrellan en Vistahermosa tras coger el coche de un familiar sin permiso de conducir