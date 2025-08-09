Dos jóvenes se estrellan en Vistahermosa tras coger el coche de un familiar sin permiso de conducir Ambos varones, de 18 y 19 años, han sido denunciados y se han instrumentado diligencias que han sido remitidas al juzgado

Dos jóvenes de 18 y 19 años han protagonizado este sábado, 9 de agosto, un accidente de tráfico en la carretera de Vistahermosa, en Salamanca, después de circular sin autorización y provocar daños materiales.

El siniestro se produjo en torno a las 8:10 horas, cuando, según fuentes cercanas al caso, uno de los implicados cogió sin permiso el coche de su padre y, junto con su acompañante, recorrió varias calles de la capital antes de perder el control del vehículo.

Finalmente, el turismo terminó estrellado en la zona de Vistahermosa. Al lugar del suceso acudieron agentes de la Policía Local de Salamanca, que confirmaron que ninguno de los dos ocupantes había obtenido nunca el permiso de conducir. Ambos han sido denunciados y se han instrumentado diligencias que han sido remitidas al juzgado. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque el accidente dejó importantes daños materiales.