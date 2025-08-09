Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un tren Media Distancia, en la estación de Madrid. E.P.

Un incendio obliga a los pasajeros del Media Distancia a bajar en Ávila y llegar en autobús a Madrid

Renfe informa de que el fuego entre Santa María de la Alameda y Las Navas del Marqués suspende la circulación de varias frecuencias

Javier Hernández

Javier Hernández

Salamanca

Sábado, 9 de agosto 2025, 10:26

El tren Media Distancia entre Salamanca y Madrid, previsto para las 9:41 de este sábado se ha visto afectado por un incendio en la zona de Ávila que va a obligar a realizar la última parte del recorrido en autobús.

Los pasajeros de este tren 18912 han recibido un mensaje informando de que «debido al incendio entre Santa María de la Alameda y Las Navas del Marqués, se encuentra suspendida la circulación, entre otros, de su tren Media Distancia«. Renfe les avanza que se ha establecido »un medio alternativo de transporte en autobús desde Ávila hacia Madrid«.

Para evitar que el contratiempo afecte a más personas, Renfe ya había bloqueado la venta de billetes para este tren y sólo viajan dentro los pasajeros que habían comprado el billete con anterioridad. «De 180 pasajeros de capacidad solo estamos viajando 80», apunta uno de los pasajeros afectados.

Los incendios cerca de las vías están generando importantes trastornos y obligan a Renfe a tomar medidas como el transbordo de pasajeros desde el tren hasta autobuses, que ha realizado esta mañana.

