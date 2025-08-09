Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Vista de los vehículos acampando en las cercanías del embalse de Santa Teresa desde la localidad de Cespedosa de Tormes.

Invasión en Salvatierra de Tormes: cientos de vehículos acampan de manera ilegal en el entorno del embalse de Santa Teresa

La llegada de furgonetas, caravanas y turismos empezó durante la noche de este viernes y se estima que hay 6.000 personas

LA GACETA

Salvatierra de Tormes

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:31

Cientos de vehículos acampan de manera ilegal desde la madrugada de este sábado en las inmediaciones del embalse de Santa Teresa, en el término municipal de Salvatierra de Tormes.

La llegada se produjo en la noche de este viernes, cuando una caravana de furgonetas, caravanas y turismos —en su mayoría con matrícula francesa— comenzaron a concentrarse en las cercanías del embalse. El flujo masivo de coches provocó importantes retenciones en la vía, especialmente en las carreteras de La Tala y en la zona de Cespedosa de Tormes, localidades vecinas del lugar de los hechos. Las estimaciones de las autoridades ya apunta a que hay unas 6.000 personas en esa zona.

Una situación obligó a la intervención de la Guardia Civil para regular los cruces y las intercepciones para evitar incidentes.

Según vecinos de la zona, los participantes han instalado tiendas de campaña, caravanas y vehículos camper y han realizado hogueras durante la madrugada de este sábado. Según la legislación vigente, la acampada libre está prohibida en Castilla y León. Además, la Comunidad se encuentra en alerta por incendios. Por ello, encender fuegos no solo está totalmente prohibido, sino que constituye un riesgo medioambiental.

