Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 15 de octubre

Salamanca
Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:00
Dos detenidos tras una espectacular huida en un coche robado desde Plasencia a Salamanca
La Guardia Civil los interceptó a la entrada de Salamanca tras una persecución por la A-66 y un cierre de la A-62. Los sospechosos, con numerosos antecedentes, viajaban armados con una escopeta sustraída
La Junta dispara la inversión en Salamanca un 35% con el abastecimiento de agua y con terminar el bloque de consultas del Hospital como principales proyectos
El proyecto de presupuestos consigna 153 millones para la provincia, 40 más que en las últimas cuentas aprobadas en 2024
Portugal pidió la detención del fugitivo arrestado en Villares por delitos de atentado y tenencia de armas
Empresario del sector de la automoción fue detenido este martes y trasladado a una prisión madrileña. La Audiencia Nacional ha aplazado su entrega a las autoridades lusas hasta la celebración de una vista judicial
Un motorista da positivo en cannabis tras chocar con una furgoneta en Villamayor
El accidente ha ocurrido este miércoles por la mañana en la avenida del Río Tormes de la localidad. El joven fue evacuado al Hospital con una posible lesión en la rodilla
Un camión marcha atrás atropella a una mujer de 70 años en El Zurguén
Ha resultado herida en el pie en un accidente que se ha producido a eso de las 11.08 horas
Los niños y sus huchas, protagonistas del DOMUND 2025 en Salamanca: «España también es tierra de misión»
La diócesis celebrará la Jornada Mundial de las Misiones con el lema «Misioneros de Esperanza entre los Pueblos»
El pop español emergente y el videoarte, nuevas apuestas culturales de la Universidad
Este trimestre nacen con vocación de futuro tanto el festival Ultrasonicx como la muestra internacional de cine experimental f-Vace Usal
El demógrafo que descubrió a nivel mundial las regiones con más centenarios: «El secreto para vivir más es simple: vivir y amar»
Michel Poulain pronuncia este miércoles una conferencia en el Paraninfo de la Universidad
Ciudad Rodrigo rebaja el IBI y suprime los gastos de la caza
El tipo impositivo baja un 4,35 % que supone un ahorro cercano a los 100.000 €
Béjar licita la limpieza del talud de la calle Arco del Monte previa a su consolidación
Tiene una inversión de 26.620 euros mientras el Ayuntamiento busca una solución definitiva para el terraplén
La creación de un rocódromo en Peñaranda, entre las propuestas de Presupuestos Participativos
La comisión ha seleccionado ocho de las 43 iniciativas presentadas entre las que podrán optar los ciudadanos
Los Bomberos de la Diputación protagonizan el pregón de las fiestas de Santa Teresa en Alba de Tormes
En palabras de la alcaldesa, Concepción Miguélez, «son los ángeles de la guardia de nuestra comunidad»
Morante... y la sorpresa de un año histórico de principio a fin
50 actuaciones sirvieron al maestro para proclamarse el rey del toreo en la campaña más contundente de su vida, escrita a base de acontecimientos con los que ascendió a la cima más alta de su carrera, que escribió en su mayoría con reses salmantinas. En esa cumbre, con 46 años y 28 de alternativa, se cortó la coleta en Las Ventas de manera inesperada para conmoción del toreo
Los árbitros salmantinos se plantan: «No se pitará el partido»
El colegio charro solicita a la RFCyLF mayor seguridad en los vestuarios para el colectivo: piden tener la llave en su poder para evitar más robos
Magnífico arranque de la Escuela Élite en la Kickboxing Stars League
Nueve medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce de los salmantinos en Arganda del Rey