Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 15 de octubre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:00

Dos detenidos tras una espectacular huida en un coche robado desde Plasencia a Salamanca

La Guardia Civil los interceptó a la entrada de Salamanca tras una persecución por la A-66 y un cierre de la A-62. Los sospechosos, con numerosos antecedentes, viajaban armados con una escopeta sustraída

La Junta dispara la inversión en Salamanca un 35% con el abastecimiento de agua y con terminar el bloque de consultas del Hospital como principales proyectos

El proyecto de presupuestos consigna 153 millones para la provincia, 40 más que en las últimas cuentas aprobadas en 2024

Portugal pidió la detención del fugitivo arrestado en Villares por delitos de atentado y tenencia de armas

Empresario del sector de la automoción fue detenido este martes y trasladado a una prisión madrileña. La Audiencia Nacional ha aplazado su entrega a las autoridades lusas hasta la celebración de una vista judicial

Un motorista da positivo en cannabis tras chocar con una furgoneta en Villamayor

El accidente ha ocurrido este miércoles por la mañana en la avenida del Río Tormes de la localidad. El joven fue evacuado al Hospital con una posible lesión en la rodilla

Un camión marcha atrás atropella a una mujer de 70 años en El Zurguén

Ha resultado herida en el pie en un accidente que se ha producido a eso de las 11.08 horas

Los niños y sus huchas, protagonistas del DOMUND 2025 en Salamanca: «España también es tierra de misión»

La diócesis celebrará la Jornada Mundial de las Misiones con el lema «Misioneros de Esperanza entre los Pueblos»

El pop español emergente y el videoarte, nuevas apuestas culturales de la Universidad

Este trimestre nacen con vocación de futuro tanto el festival Ultrasonicx como la muestra internacional de cine experimental f-Vace Usal

El demógrafo que descubrió a nivel mundial las regiones con más centenarios: «El secreto para vivir más es simple: vivir y amar»

Michel Poulain pronuncia este miércoles una conferencia en el Paraninfo de la Universidad

Ciudad Rodrigo rebaja el IBI y suprime los gastos de la caza

El tipo impositivo baja un 4,35 % que supone un ahorro cercano a los 100.000 €

Béjar licita la limpieza del talud de la calle Arco del Monte previa a su consolidación

Tiene una inversión de 26.620 euros mientras el Ayuntamiento busca una solución definitiva para el terraplén

La creación de un rocódromo en Peñaranda, entre las propuestas de Presupuestos Participativos

La comisión ha seleccionado ocho de las 43 iniciativas presentadas entre las que podrán optar los ciudadanos

Los Bomberos de la Diputación protagonizan el pregón de las fiestas de Santa Teresa en Alba de Tormes

En palabras de la alcaldesa, Concepción Miguélez, «son los ángeles de la guardia de nuestra comunidad»

Morante... y la sorpresa de un año histórico de principio a fin

50 actuaciones sirvieron al maestro para proclamarse el rey del toreo en la campaña más contundente de su vida, escrita a base de acontecimientos con los que ascendió a la cima más alta de su carrera, que escribió en su mayoría con reses salmantinas. En esa cumbre, con 46 años y 28 de alternativa, se cortó la coleta en Las Ventas de manera inesperada para conmoción del toreo

Los árbitros salmantinos se plantan: «No se pitará el partido»

El colegio charro solicita a la RFCyLF mayor seguridad en los vestuarios para el colectivo: piden tener la llave en su poder para evitar más robos

Magnífico arranque de la Escuela Élite en la Kickboxing Stars League

Nueve medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce de los salmantinos en Arganda del Rey

Top 50
  1. 1 Personas sin hogar durmiendo en el parking del Vega: «Da miedo subir sola»
  2. 2 La Guardia Civil detiene en Villares a un huido de la justicia y reclamado por la Audiencia Nacional
  3. 3 Dos detenidos tras una espectacular huida en un coche robado desde Plasencia a Salamanca
  4. 4 Locura por ver a Unionistas en uno de los campos más míticos del fútbol español, pese al hándicap del avión
  5. 5 Portugal pidió la detención del fugitivo arrestado en Villares por delitos de atentado y tenencia de armas
  6. 6 Va al cuartel para denunciar un robo en su casa y la Guardia Civil la arresta por un hurto en una gasolinera
  7. 7 El puesto laboral más inestable del pueblo: «Todos han sido interinos, si consiguen uno en otro sitio se acaban yendo»
  8. 8 Aumentan a 9 los casos de dermatosis nodular
  9. 9 Así se produjo la peligrosa detención de los dos hombres que huían hacia Salamanca portando una escopeta
  10. 10 Despedida para Santiago García y Mercedes Martín tras 43 años como panaderos en Sorihuela

